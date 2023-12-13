منها الليمون والنعناع.. إليكم هذه الأطعمة للحفاظ على شباب البشرة

يرغب الكثيرون في كشف سر الظهور بمظهر أصغر سناً، ولكن يُظهر الخبراء أن شيئًا بسيطًا كتناول أنواع معينة من الأطعمة قد يكون الحلّ لهذه الرغبة.

ووفق موقع " إكسبرس " البريطاني، قامت الدكتورة جيسيكا كرانت، اختصاصية أمراض الجلد في Art of Dermatology، بمشاركة النظام الغذائي الذي يُنصح به للحصول على مظهر أكثر "شبابيا".

وأوضحت الدكتورة أن "أفضل نظام غذائي لتبدو أصغر سنًا" هو النظام المضاد للالتهابات الذي يقلل من استجابة الجسم للالتهابات، وأغلب الأطعمة في هذا النظام وهي الطبيعية والنباتية.

وتشير جيسيكا إلى أن هذا النوع من النظام الغذائي يمكن أن "يساعد على الظهور في هيئة أصغر" من خلال تعزيز تناول مضادات الأكسدة القوية مثل فيتامينات C و E.

هذه الأطعمة يمكن أن تساعد أيضًا في منع اختراق السكريات إلى الجلد، مما يقلل من "تلف وتدمير" الكولاجين الذي يسهم في منع الترهل في الجلد، وهو الذي يمنحنا مظهرًا ممتلئًا وشبابيًا.

وعرضت جيسيكا ثماني أطعمة يُفضل تناولها لتعزيز فوائد مكافحة الشيخوخة، وهي: السبانخ، الزنجبيل، بذور الكتان، الفلفل، الكركم، الليمون، الكمثرى، والنعناع.

ويرجى مراعاة أن الانتقال إلى نظام غذائي نباتي أو غني بالألياف قد يسبب انتفاخًا أثناء فترة التكيف الأولى.

أخيرًا، أشارت جيسيكا إلى أن هذه الظاهرة طبيعية هي نتيجة تغيير نظام الغذاء فجأة، ومن الممكن أن يستغرق الجسم وقتًا للتكيف مع المكونات الجديدة.