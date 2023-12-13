أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
8
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
8
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منها الليمون والنعناع.. إليكم هذه الأطعمة للحفاظ على شباب البشرة
صحة وتغذية
2023-12-13 | 10:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
منها الليمون والنعناع.. إليكم هذه الأطعمة للحفاظ على شباب البشرة
يرغب الكثيرون في كشف سر الظهور بمظهر أصغر سناً، ولكن يُظهر الخبراء أن شيئًا بسيطًا كتناول أنواع معينة من الأطعمة قد يكون الحلّ لهذه الرغبة.
ووفق موقع "
إكسبرس
" البريطاني، قامت الدكتورة جيسيكا كرانت، اختصاصية أمراض الجلد في Art of Dermatology، بمشاركة النظام الغذائي الذي يُنصح به للحصول على مظهر أكثر "شبابيا".
وأوضحت الدكتورة أن "أفضل نظام غذائي لتبدو أصغر سنًا" هو النظام المضاد للالتهابات الذي يقلل من استجابة الجسم للالتهابات، وأغلب الأطعمة في هذا النظام وهي الطبيعية والنباتية.
وتشير جيسيكا إلى أن هذا النوع من النظام الغذائي يمكن أن "يساعد على الظهور في هيئة أصغر" من خلال تعزيز تناول مضادات الأكسدة القوية مثل فيتامينات C و E.
هذه الأطعمة يمكن أن تساعد أيضًا في منع اختراق السكريات إلى الجلد، مما يقلل من "تلف وتدمير" الكولاجين الذي يسهم في منع الترهل في الجلد، وهو الذي يمنحنا مظهرًا ممتلئًا وشبابيًا.
وعرضت جيسيكا ثماني أطعمة يُفضل تناولها لتعزيز فوائد مكافحة الشيخوخة، وهي: السبانخ، الزنجبيل، بذور الكتان، الفلفل، الكركم، الليمون، الكمثرى، والنعناع.
ويرجى مراعاة أن الانتقال إلى نظام غذائي نباتي أو غني بالألياف قد يسبب انتفاخًا أثناء فترة التكيف الأولى.
أخيرًا، أشارت جيسيكا إلى أن هذه الظاهرة طبيعية هي نتيجة تغيير نظام الغذاء فجأة، ومن الممكن أن يستغرق الجسم وقتًا للتكيف مع المكونات الجديدة.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
مظهر
أصغر سنا
أكثر شبابيا
نظام غذائي
أطعمة طبيعية نباتية
فوائد
مكافحة الشيخوخة
السبانخ
الزنجبيل
بذور الكتان
الفلفل
الكركم
الليمون
الكمثرى
والنعناع.
التالي
"قد تخسرك 11 كلغ في أسبوعين فقط "... ما هي حمية البيض المسلوق وهل تنجح فعلاً؟
التوقّف عن تناول دواء جديد لعلاج البدانة يؤدي إلى استرجاع الوزن المفقود
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-11-06
على الرغم من فوائده الصحية...هل ينصح بشرب الماء بالليمون يومياً؟
صحة وتغذية
2023-11-06
على الرغم من فوائده الصحية...هل ينصح بشرب الماء بالليمون يومياً؟
0
صحة وتغذية
2023-12-12
إضافة جديدة على قائمة فوائد المشي... يقللّ خطر الإصابة بهذا المرض الخبيث!
صحة وتغذية
2023-12-12
إضافة جديدة على قائمة فوائد المشي... يقللّ خطر الإصابة بهذا المرض الخبيث!
0
آخر الأخبار
2023-12-04
نعمة لعشرين30: الغابات تأخذ حوالى 30 في المئة من غاز الكاربون ولها فوائد للثروة البيئية إذ تمنع انجراف التربة
آخر الأخبار
2023-12-04
نعمة لعشرين30: الغابات تأخذ حوالى 30 في المئة من غاز الكاربون ولها فوائد للثروة البيئية إذ تمنع انجراف التربة
0
منوعات
2023-11-28
"رأيت وجهي يحترق ويذوب ويسقط"... أرادت أن تبدو أصغر سناً وبدلاً من ذلك سقط الجزء السفلي من فتحة أنفها! (فيديو وصور)!
منوعات
2023-11-28
"رأيت وجهي يحترق ويذوب ويسقط"... أرادت أن تبدو أصغر سناً وبدلاً من ذلك سقط الجزء السفلي من فتحة أنفها! (فيديو وصور)!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
11:46
هل يسبب تنظيف الأنف بالإصبع احتمال الاصابة بمرض الزهايمر؟!
صحة وتغذية
11:46
هل يسبب تنظيف الأنف بالإصبع احتمال الاصابة بمرض الزهايمر؟!
0
صحة وتغذية
07:07
أحدهما صحي أكثر من الآخر... أي نبيذ "أفضل" بالنسبة لك: الأحمر أم الأبيض؟
صحة وتغذية
07:07
أحدهما صحي أكثر من الآخر... أي نبيذ "أفضل" بالنسبة لك: الأحمر أم الأبيض؟
0
صحة وتغذية
04:34
"قد تخسرك 11 كلغ في أسبوعين فقط "... ما هي حمية البيض المسلوق وهل تنجح فعلاً؟
صحة وتغذية
04:34
"قد تخسرك 11 كلغ في أسبوعين فقط "... ما هي حمية البيض المسلوق وهل تنجح فعلاً؟
0
صحة وتغذية
15:50
التوقّف عن تناول دواء جديد لعلاج البدانة يؤدي إلى استرجاع الوزن المفقود
صحة وتغذية
15:50
التوقّف عن تناول دواء جديد لعلاج البدانة يؤدي إلى استرجاع الوزن المفقود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-11
فيديو مروع يوثق الحادثة... أطلق النار على حبيبته السابقة ثم انتحر! (فيديو)
منوعات
2023-12-11
فيديو مروع يوثق الحادثة... أطلق النار على حبيبته السابقة ثم انتحر! (فيديو)
0
صحة وتغذية
11:46
هل يسبب تنظيف الأنف بالإصبع احتمال الاصابة بمرض الزهايمر؟!
صحة وتغذية
11:46
هل يسبب تنظيف الأنف بالإصبع احتمال الاصابة بمرض الزهايمر؟!
0
منوعات
2023-11-19
بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)
منوعات
2023-11-19
بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)
0
خبر عاجل
2023-11-09
سليمان فرنجية للـLBCI: قال لي قائد الجيش حرفًيا اليوم "أتمنى الا تذهب المؤسسة العسكرية ضحية التجاذبات" وقلت له سنبحث في صيغة من أجل راحة الجيش
خبر عاجل
2023-11-09
سليمان فرنجية للـLBCI: قال لي قائد الجيش حرفًيا اليوم "أتمنى الا تذهب المؤسسة العسكرية ضحية التجاذبات" وقلت له سنبحث في صيغة من أجل راحة الجيش
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مستجدات مهمة في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية قد تؤثر على مسار الحرب...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مستجدات مهمة في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية قد تؤثر على مسار الحرب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إسرائيل والعالم: "مش ماشي الحال"
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إسرائيل والعالم: "مش ماشي الحال"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ما هي السيناريوهات المطروحة لجلسة التشريع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ما هي السيناريوهات المطروحة لجلسة التشريع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الجبهة الجنوبية لم تهدأ اليوم... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الجبهة الجنوبية لم تهدأ اليوم... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بيوت الضيافة في لبنان قصة تراث وتاريخ... قصة تسردها اليكم الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بيوت الضيافة في لبنان قصة تراث وتاريخ... قصة تسردها اليكم الـLBCI
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:21
مقدمة النشرة المسائيّة 13-12-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:21
مقدمة النشرة المسائيّة 13-12-2023
0
أخبار لبنان
10:28
معوض: معركة التمديد لقائد الجيش ليست معركة رئاسة بل لضرب المؤسسة العسكرية والهيمنة
أخبار لبنان
10:28
معوض: معركة التمديد لقائد الجيش ليست معركة رئاسة بل لضرب المؤسسة العسكرية والهيمنة
0
أخبار لبنان
10:25
جعجع: ننظر بريبة كبرى تجاه الجلسة الحكومية التي دعا اليها ميقاتي ومصرون على التمديد للعماد عون
أخبار لبنان
10:25
جعجع: ننظر بريبة كبرى تجاه الجلسة الحكومية التي دعا اليها ميقاتي ومصرون على التمديد للعماد عون
0
أخبار لبنان
08:22
اسرائيل تستهدف منزلاً في كفركلا... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
08:22
اسرائيل تستهدف منزلاً في كفركلا... ماذا في التفاصيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:53
امرأة لا تشارك نفس السرير مع زوجها رغم علاقتهما الجيدة...وهذا هو السبب!
منوعات
13:53
امرأة لا تشارك نفس السرير مع زوجها رغم علاقتهما الجيدة...وهذا هو السبب!
2
خبر عاجل
16:34
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة
خبر عاجل
16:34
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة
3
حال الطقس
23:59
كيف يبدو طقس اليوم والأيام المقبلة؟
حال الطقس
23:59
كيف يبدو طقس اليوم والأيام المقبلة؟
4
خبر عاجل
04:51
الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء
خبر عاجل
04:51
الجميل: بغياب رئيس للجمهورية وللحفاظ على المؤسسة العسكرية لا خيار لدينا سوى تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي فهو الخيار الوحيد المتاح أمامنا والجهة الصالحة لتأجيل التسريح هو مجلس الوزراء
5
خبر عاجل
06:12
ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لذا نطالب المجتمع الدولي بالضغط لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف مساعدات المنظمات الدولية على أرضنا
خبر عاجل
06:12
ميقاتي: كلفة النزوح السوري في لبنان تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لذا نطالب المجتمع الدولي بالضغط لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف مساعدات المنظمات الدولية على أرضنا
6
خبر عاجل
11:22
السفير السعودي عبّر خلال لقائه الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش
خبر عاجل
11:22
السفير السعودي عبّر خلال لقائه الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش
7
فنّ
08:06
فستان نجوى كرم الذهبي يخطف الأنفاس... إليكم سعره
فنّ
08:06
فستان نجوى كرم الذهبي يخطف الأنفاس... إليكم سعره
8
خبر عاجل
05:44
الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة عند الساعة ١٢:٣٠
خبر عاجل
05:44
الرئيس ميقاتي دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة عند الساعة ١٢:٣٠
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More