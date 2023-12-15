هل يؤدي الخوف المفرط من مرض خطير إلى الوفاة المبكرة؟

كشفت دراسة سويدية عن مفارقة تتعلق بالأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالخوف المفرط من مرض خطير: فهم يميلون إلى الموت في وقت أبكر من الأشخاص الذين لا يهتمون للغاية بشأن المخاوف الصحية.
الوسواس المرضي، الذي يسمى الآن اضطراب القلق من المرض، هو حالة نادرة ذات أعراض تتجاوز المخاوف الصحية العادية.
والأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب غير قادرين على التخلص من مخاوفهم على الرغم من الفحوصات البدنية العادية والاختبارات المعملية.
قد يقوم البعض بتغيير الأطباء بشكل متكرر، وقد يتجنب آخرون الرعاية الطبية، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست
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"الكثير منا يعانون من الوسواس المرضي الخفيف"، قال الدكتور جوناثان إي. ألبرت من مركز مونتيفيوري الطبي في نيويورك: "لكن هناك أيضًا أشخاصًا على الطرف الآخر من الطيف يعيشون في حالة دائمة من القلق والمعاناة والتفكير في إصابتهم بمرض خطير".
وقال ألبرت، الذي لم يشارك في الدراسة الجديدة، إن الأشخاص الذين يواجهون هذا الاضطراب يعانون، ومن المهم أخذ الأمر على محمل الجد وعلاجه.
ويمكن أن يشمل العلاج، العلاج السلوكي المعرفي، وتقنيات الاسترخاء، والتعليم، وأحيانًا الأدوية المضادة للاكتئاب.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تم تشخيصهم لديهم خطر متزايد للوفاة لأسباب طبيعية وغير طبيعية، وخاصة الانتحار.
وكتب الباحثون أن الإجهاد المزمن وتأثيره على الجسم يمكن أن يفسر بعض الاختلافات.
وقال ديفيد ماتيكس كولز من معهد كارولينسكا في السويد، الذي قاد البحث، إن الدراسة، التي نشرت يوم الأربعاء في مجلة JAMA Psychiatry، تناولت "فجوة واضحة في الأدبيات"، وقال: "لقد حالفنا الحظ"، لأن نظام التصنيف السويدي للأمراض يحتوي على رمز منفصل لمرض الوسواس المرضي، مما يسمح بتحليل البيانات عن آلاف الأشخاص على مدى 24 عامًا، 1997-2020.
وكانت الأبحاث القديمة قد أشارت إلى أن خطر الانتحار قد يكون أقل بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، ولكن " استنادا إلى الخبرة السريرية التي نملكها، تبين أن هذا الأمر غير صحيح"، كما قال ماتيكس كولز.
وفي الدراسة، كان خطر الموت الانتحاري أعلى بأربعة أضعاف بالنسبة للأشخاص الذين تم تشخيصهم.
لقد نظروا إلى 4100 شخص تم تشخيص إصابتهم بالوساوس المرضية وطابقوهم مع 41000 شخص متشابهين في العمر والجنس ومقاطعة الإقامة.
واستخدموا مقياسًا يسمى سنوات الشخص، ,كانت معدلات الوفيات الإجمالية أعلى لدى الأشخاص المصابين بالوسواس المرضي، 8.5 مقابل 5.5 لكل 1000 شخص في السنة.
وتوفي الأشخاص المصابون بهذه الحالة في سن أصغر من الآخرين، بمتوسط عمر 70 مقابل 75 عاما.
وكان خطر الوفاة بسبب أمراض الدورة الدموية والجهاز التنفسي أعلى.
وكان السرطان استثناءً. وكان خطر الموت هو نفسه تقريبا.