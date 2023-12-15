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احذر من هذا الاضطراب اذا كنت تستيقظ وأنت تشعر بالإرهاق أو تجد صعوبة في الاستيقاظ!

صحة وتغذية
2023-12-15 | 09:32
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احذر من هذا الاضطراب اذا كنت تستيقظ وأنت تشعر بالإرهاق أو تجد صعوبة في الاستيقاظ!
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احذر من هذا الاضطراب اذا كنت تستيقظ وأنت تشعر بالإرهاق أو تجد صعوبة في الاستيقاظ!

احذر من هذا الاضطراب اذا كنت تستيقظ وأنت تشعر بالإرهاق أو تجد صعوبة في الاستيقاظ!

هل تشعر بالإرهاق غالبًا أثناء النهار، على الرغم من النوم الطويل في الليلة السابقة؟ وهل يبدو الاستيقاظ مهمة مستحيلة بالنسبة إليك؟

يعتقد العلماء أنك قد تكون مصابًا باضطراب في النوم يسمى "فرط النوم مجهول السبب".

وبحسب موقع "ذا صن"، إنه اضطراب عصبي كان يعتبر في السابق نادرًا جدًا، لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين قد يعانون من "فرط النوم مجهول السبب" أكثر مما كنا نعتقد.

وتشمل الأعراض الشعور بالنعاس الشديد أثناء النهار، والنوم لفترات طويلة، وصعوبة الاستيقاظ، والشعور بالارتباك. كما قد يكون لدى المصابين بهذا الاضطراب الرغبة في القيلولة أثناء النهار، وبالتالي لن يشعروا بالانتعاش من قيلولتهم.

ووجود هذه الأعراض يمكن أن يجعل من المستحيل إكمال الأنشطة اليومية.

وفحص الباحثون مدى شعور الأشخاص بالنعاس أو الإرهاق خلال النهار، ومقدار الوقت الذي يقضونه في القيلولة، وعدد الساعات التي ينامونها في ليالي العمل وعطلات نهاية الأسبوع.

وتبين أن 12 شخصًا ربما يعانون من فرط النوم مجهول السبب، وهو ما يمثل 1.5% من مجموعة الدراسة.

وقد وجد أن الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب يعانون من النعاس الشديد، على الرغم من أنهم ينامون فترات زمنية مماثلة أو أطول من المشاركين الآخرين.

وطُلب من المشاركين إكمال استبيان حول النعاس من أصل 24، والذي طرح أسئلة مثل مدى احتمالية نوم الشخص أثناء الجلوس أو التحدث أو التوقف في السيارة.

واستغرق الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب ما معدله أربع دقائق للنوم في الليل وست دقائق أثناء القيلولة، مقارنة بمتوسط 13 دقيقة في الليل و12 دقيقة أثناء القيلولة للأشخاص الذين لا يعانون من هذا الاضطراب.

وأخيرًا، قام الباحثون بدراسة النعاس أثناء النهار لدى الأشخاص الذين يعانون من "فرط النوم مجهول السبب" على مدى 12 عامًا في المتوسط.

وغالبًا ما يعاني الأشخاص العشرة الذين شملتهم الدراسة من النعاس المزمن أثناء النهار، على الرغم من أن هذا الاضطراب اختفى بالنسبة لأربعة منهم.

ووفقاً للدكتور بلانت، فإن قدرتهم على التعافي تعطي الأمل للأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يعانون من "فرط النوم مجهول السبب" لديهم معدلات أعلى لفقدان الوظائف والإعاقة، لذلك قد يكون هناك انتشار أعلى لهذا الاضطراب لدى الأشخاص العاطلين عن العمل.
 

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