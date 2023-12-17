"الأنفلونزا الطويلة"... دراسة تكشف: مرضى الأنفلونزا أكثر عرضة للإصابة بمرض طويل الأمد!

دراسة جديدة تكشف عن "الحل الثوري" للأشخاص الذين يعانون من الربو

دراسة جديدة تكشف عن "الحل الثوري" للأشخاص الذين يعانون من الربو

احذر من هذا الاضطراب اذا كنت تستيقظ وأنت تشعر بالإرهاق أو تجد صعوبة في الاستيقاظ!