دراسة جديدة تكشف عن "الحل الثوري" للأشخاص الذين يعانون من الربو

وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة The Lancet العلمية أن لقاحاً ثورياً يمكن أن يساعد الملايين من الأشخاص الذين يعانون من الربو على التوقف عن استخدام أجهزة الاستنشاق الخاصة بهم، حيث قام العلماء بفحص تأثير "البنراليزوماب" على أكثر من مئتي مريض.

وفي التفاصيل، امتدت فترة تجربة العلماء لتأثيرات الـ "بنراليزوماب" على المرضى منذ أواخر عام 2019 حتى شهر شباط من هذا العام، واكتشفوا أن 92 في المئة من الأشخاص تمكنوا من تقليل استخدام "الستيرويدات"، كما تمكن ستة من كل عشرة مرضى من التوقف عن استخدام أجهزة الاستنشاق الخاصة بهم تماما.

ويُذكر أن الأدوية المستنشقة بإمكانها السيطرة على أعراض الربو ومنح المصابين حياة طبيعية ونشيطة، إلا أن استخدامها مطولاً قد يؤدي إلى هشاشة في العظام، ما يزيد من خطر الإصابة بالكسور والسكري وإعتام عدسة العين.

واكتشف العلماء أن الـ"بنراليزوماب" قد يكون العلاج الثوري الذي سيساعد الأشخاص الذين يعانون من الربو الحاد، كبديل مناسب عن الأدوية المستنشقة، وفق ما نقل موقع " ميرور ".

ووفق الدراسة، حقن الخبراء "البنراليزوماب" كل ثمانية أسابيع في المرضى، والذي يعاني معظمهم من الربو الحاد، والذي ينتج عن ارتفاع مستويات خلايا الدم البيضاء التي تسمى "اليوزينيات" في الكتل الهوائية في الرئتين.