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وداعاً للكحول... إليكم هذه النصائح لقضاء ليلة عيد ميلاد صحّية!
صحة وتغذية
2023-12-18 | 06:44
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وداعاً للكحول... إليكم هذه النصائح لقضاء ليلة عيد ميلاد صحّية!
وداعاً للكحول... إليكم هذه النصائح لقضاء ليلة عيد ميلاد صحّية!
في عام 2022، قال أكثر من نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا إنهم لا يخططون للشرب خلال فترة الأعياد، وفقًا لمسح أجرته شركة أوكادو. ومن الممكن تمامًا أن تحظوا بعيد ميلاد ممتع ومبهج دون أن تتناولوا الكحول.
إذا كنتم من الأشخاص الذين يرغبون في قضاء ليلة عيد الميلاد بشكل صحي دون تناول المشروبات الكحولية، فإليكم هذه النصائح لمساعدتكم في هذا الطريق.
حضروا استراتيجية
يجب أن تتضمن استراتيجيتكم التخطيط لما ستشربونه بدلاً من المشروبات الكحولية بحيث تكونوا قادرين على ألّا تتناولوها في حال عرضت عليكم.
كونوا صادقين بشأن قراركم بعدم الشرب
من الأفضل عند اتخاذ هذا القرار أن توضحوا لمن ستشاركونهم عيد الميلاد أنكم لن تشربوا الخمر. ويمكن أن يكون ذلك عن طريق إرسال رسالة نصية مثلاً، تفيد بأنكم متحمسون لقضاء العطلة معهم، مع إعلامهم أيضًا أنكم لا تخططون للشرب والسؤال عن المشروبات الغازية التي يمكنك إحضارها لأنفسكم وللجميع قد يكون جيداً.
تقبلوا أنه من الممكن أن تختلف الأمور عليكم
من الممكن أن تكون ليلة عيد الميلاد مختلفة بلا كحول خاصة إذا كنتم من الأشخاص الذين اعتادوا على هذه الأنواع من المشروبات. ومن هنا، يجب عليكم أن تذكّروا أنفسكم بأن المشاعر الجميلة المرتبطة بعيد الميلاد لا تحتاج في الواقع إلى تناول الكحول.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
للكحول...
إليكم
النصائح
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صحّية!
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