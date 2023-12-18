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حيلة بسيطة لضمان عدم جفاف حبشة العيد خلال طهيها... السر يكمن في مكوّن واحد فقط!
صحة وتغذية
2023-12-18 | 06:50
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حيلة بسيطة لضمان عدم جفاف حبشة العيد خلال طهيها... السر يكمن في مكوّن واحد فقط!
حيلة بسيطة لضمان عدم جفاف حبشة العيد خلال طهيها... السر يكمن في مكوّن واحد فقط!
إن طهي عشاء عيد الميلاد ليس بالأمر السهل، خاصة لعائلة من عشاق الطعام - وستضمن لك خدعة المطبخ البسيطة هذه تقديم ألذ ديك رومي (حبشة) لعيد الميلاد هذا العام.
وسيشعر أي طباخ في عيد الميلاد بالضغط لإعداد وليمة احتفالية لذيذة، وبما أن الديك الرومي هو نجم العرض، فقد يكون من الصعب تجربته والتأكد من أنه أفضل ما يمكن أن يكون.
وكشف الشيف جاستن تشابل، أن اغراق الديك الرومي بالمايونيز هو سر طهي الشواء المثالي.
كما كشف جاستن، رئيس الطهاة ومدير الطهي في قسم الأغذية والنبيذ، أن العنصر المفاجئ هو مفتاح النجاح. ولا تقلق إذا كنت تكره البهارات، فهو يدعي أنها لا تؤثر على الطعم على الإطلاق.
إذًا كيف يمكنك تجربة ذلك بنفسك في المنزل؟
إنها عملية سريعة وبسيطة حقًا ولا تحتاج سوى إلى ديك رومي وجرة من المايونيز. يمكنك فقط وضع المادة مباشرة فوق اللحم كما هي، لكن جاستن يقول إنه يحب إعداد مايونيز الشيبوتل عندما يفعل ذلك - على الرغم من أنه يمكنك إضافة أي نكهات تريدها، وفق ما نقل موقع
ميرور البريطاني.
وصفة المايونيز الخاصة بالشيف جاستن للديك الرومي الرطب
ومن أجل إعداد نسخته، يخلط الشيف جاستن تشابل ملعقة كبيرة من الزعتر الطازج المفروم مع كوب واحد (128 غرام) من المايونيز، وبرش ليمونة كاملة، وثلاثة فصوص من الثوم المبشور، والفلفل الحار المفروم. بمجرد دمج كل هذه العناصر، يقوم بانتزاع الجلد الموجود على صدور الديك الرومي وفخذيه، فيتمكن من دهن المايونيز فوقه وتحته.
وأوضح: "عندما تغطي الديك الرومي بالمايونيز، فإنه يقوم بدهنه أثناء عملية التحميص، مما يحافظ على اللحم رطبًا وطريًا"، مضيفًا: "أنت تريد وضع المايونيز على الجزء الخارجي والداخلي من الديك الرومي حتى يصبح أكثر طراوة ورطوبة".
وإذا لم يكن هذا كافيًا وكنت ترغب في المزيد من حيل الخبراء، فقد شارك جيمي روبنسون، الشيف التنفيذي في تيسكو، أيضًا أهم نصائحه لطهي الديك الرومي في عيد الميلاد. وقال: "ليس هناك ما هو أسوأ من الديك الرومي الجاف، خاصة عندما يكون الوجبة الرئيسية. أبقِه رطبًا عن طريق وضع الزبدة تحت الجلد قبل التحميص، ثم قم بطهيه على نار خفيفة وبطيئة لفترة أطول."
وتابع: "يجب طهي الطيور متوسطة الحجم على درجة حرارة 120 درجة مئوية لمدة ثلاث ساعات تقريبًا*، بحيث يكون جانب الصدر لأسفل. اتركها ترتاح لمدة ساعة ثم دقيقتين قبل التقديم، وانتهي بتحميصها مع وضع جانب الصدر لأعلى للحصول على جلد لطيف ومقرمش، بينما يبقى اللحم كثير العصير. بشكل عام، يجب طهي الديك الرومي إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 73 درجة مئوية.
*يعتمد وقت طهي الديك الرومي على الوزن الدقيق للطائر، ويجب الوصول إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 73 درجة.
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