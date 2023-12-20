متحور جديد من كورونا سريع الانتشار...احرصوا على ارتداء الكمامة وهذا ما يجب أن تعرفوه!

متحور جديد من كورونا سريع الانتشار...احرصوا على ارتداء الكمامة وهذا ما يجب أن تعرفوه!



أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراً جديداً بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا " JN.1"، الذي بدأ في التصاعد في عدد من بلدان العالم بسرعة فائقة.



وصُنّف هذا المتحور على أنه "مثير للاهتمام"، منفصلاً عن السلالة الأم "BA.2.86 "، وذلك بعد أن كان قد صُنِّف سابقاً على أنه جزء فرعي من تلك السلالة.



وناشدت المنظمة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس شديد العدوى والذي ينتشر بسرعة فائقة، من خلال استخدام الكمامة، وممارسة آداب التنفس وتغطية الوجه أثناء السعال والعطس، وغسيل الأيدي بانتظام، وتلقي لقاح الإنفلونزا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابات الشديدة، والبقاء في المنزل في حالة المرض، وإجراء فحص التشخيص في حالة ظهور أعراض المرض أو مخالطة شخص مصاب بالإنفلونزا أو كوفيد-19.



أما بالنسبة للمخاطر التي يشكلها متحور " JN.1"، فهي منخفضة. ولكن مع حلول فصل الشتاء، يمكن أن يؤدي المتحور إلى زيادة التهابات الجهاز التنفسي في العديد من البلدان.



وأوضحت المنظمة التي تراقب الأدلة والبيانات الخاصة بهذا المتحور، أنها ستقوم بتحديث المخاطر بحسب الحاجة، مشيرة إلى أن اللقاحات الحالية توفر الحماية من الإصابات الخطيرة والوفاة الناجمة عن كل متغيرات فيروس كوفيد-19، بما في ذلك " JN.1".



علماً أن كوفيد-19 ليس مرض الجهاز التنفسي الوحيد المنتشر، بل إن حالات الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي الشائع لدى الأطفال في حالة ارتفاع واضحة.



ومع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء البلدان التي يهيمن عليها المتحور الجديد من كورونا، تم وضع العديد من البلدان، بما في ذلك الهند، في حالة تأهب بشأن خطر حدوث موجة جديدة في الأيام المقبلة.