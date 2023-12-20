إلى محبّي الشوكولاتة... إليكم تأثيره على صحة النساء

تُظهر دراسة حديثة أن تناول الشوكولاتة يمكن أن يسهم في زيادة نسبة السعادة بين النساء في منتصف العمر. بعد تناول الشوكولاتة لمدة ثمانية أسابيع، انخفضت لديهنّ مشاعر الكآبة والاكتئاب والقلق.

وتُعزز الفلافانول، أي المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في حبوب الكاكاو، من الوظائف الصحية للخلايا وتُحسِّن التوازن الهرموني والإشارات العصبية.

ويُفضل استخدام أنواع الكاكاو الداكن في صنع الشوكولاتة لأنها تحتوي على مستويات عالية من هذه المركبات.

في إحدى التجارب، أُعطيت مجموعة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و60 عامًا مشروبًا يحتوي على الكاكاو أو مشروبًا بنفس المذاق لكن بدون كاكاو. بعد شهرين، أبدت المشاركات التي تناولت الكاكاو تحسنًا واضحًا في المزاج والطاقة مقارنةً بالمجموعة الأخرى.

وأشار البروفيسور ماساكازو تيراوتشي، وهو باحث في مجال الطب، إلى أن "الكاكاو قد يكون له تأثير إيجابي على المزاج والطاقة لدى النساء في منتصف العمر".

ويُذكر أن الدراسة، التي أجريت في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، تم تمويلها بالتعاون مع شركة شوكولاتة يابانية.