كيف نتعامل مع الحزن خلال موسم الأعياد؟

تُعتبر فترة الأعياد من أكثر الأوقات فرحاً واحتفالاً. ومع ذلك، هناك فئة من الأشخاص الّذين يعانون من الحزن والصدمة بدلاً من البهجة والسرور.

وللتعامل مع هذه المشاعر، قدم خبراء الصحة العقلية نصائح قيمة لمساعدة الأشخاص في هذه الفئة على تجاوز التحديات. إليكم بعض من هذه النصائح:

-توقع المشاعر المتغيرة: الحزن ليس فقط رد فعل على فقدان شخص أو شيء معين، ولكنه قد يشمل مشاعر متعددة قد تكون مفاجئة للبعض.

-كونوا صريحين بشأن احتياجاتكم: من الضروري التواصل بوضوح مع الآخرين حول ما تشعرون به وما تحتاجونه خلال هذه الفترة.

-الاستعداد للتحديات المحتملة: قوموا بالتحضير للحظات الصعبة التي قد تواجهكم، خصوصًا عندما يكون الجميع حولكم في حالة فرح.

-اتبعوا إجراءات الرعاية الذاتية: حافظوا على قائمة بأنشطة وأساليب تساعدكم على التغلب على الحزن وتقديم الدعم الذاتي.

-اطلبوا المساعدة الطبية: تواصلوا مع محترفين في مجال الصحة العقلية إذا شعرتم بأنكم بحاجة إلى دعم إضافي.

-التواصل مع الأحباء: حاولوا البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة وقوموا بتخصيص الوقت للقاءاتهم.

-المشاركة في الأعمال الخيرية: قوموا بتقديم المساعدة للآخرين كوسيلة للشعور بالرضا والفرح.

-الانضمام إلى مجموعات الدعم: البحث عن مجموعة دعم مناسبة يمكن أن يقدم لكم الدعم والراحة خلال هذه الفترة.

-امنحوا أنفسكم الوقت: تذكروا أن الشفاء يحتاج إلى وقت، فلا تضغطوا على نفسكم وامنحوها الوقت الكافي للتعافي.

والجدير بالذكر أن فترة العطلات وقتًا مثاليًا للتواصل والاحتفال، ولكن من الضروري أن نتعامل مع الحزن والصدمة بحذر ووعي.