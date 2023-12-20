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معالجة نزلات البرد خلال 24 ساعة...إليكم هذه التفاصيل المفيدة قبل حلول الأعياد!
صحة وتغذية
2023-12-20 | 11:33
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معالجة نزلات البرد خلال 24 ساعة...إليكم هذه التفاصيل المفيدة قبل حلول الأعياد!
معالجة نزلات البرد خلال 24 ساعة...إليكم هذه التفاصيل المفيدة قبل حلول الأعياد!
شاركت الصيدلانية الانكليزية، "ثورون غوفيند"، أهم نصائحها للمساعدة في التغلب على نزلة البرد خلال 24 ساعة، مشددة على أن "فيتامين سي" لا يساعد في علاج نزلات البرد على الإطلاق، بل هذا خطأ شائع فقط.
وقالت غوفيند، والتي تم انتخابها في عام 2021 رئيسة للجمعية الصيدلانية الملكية في إنكلترا، إنه عندما نعاني من أعراض واضحة، مثل التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف، يمكن تخفيفها قليلاً باستخدام الأدوية والعلاجات الأخرى، ولكن الترطيب بالنسبة لها هو الحل المفتاح.
وشدّدت غوفيند على أن الحل الأساسي هو الحصول على الكثير من الراحة، النوم والماء؛ وهذا سيمنح جهاز المناعة أفضل فرصة للتخلص من نزلات البرد.
وأوضحت غوفيند أن الغرغرة بالملح والماء تساعد على تخفيف التهاب الحلق، وهو أحد الأعراض الشائعة لنزلات البرد، ويمكن أن تساعد أيضًا في قتل البكتيريا وتخفيف الألم وتخفيف المخاط.
وأضافت غوفيند أن المضادات الحيوية ليست فعالة مع نزلات البرد لأنها فيروسات، والمضادات الحيوية فعالة فقط ضد البكتيريا، إلا أن الكثير يظنون أنها فعالة ولكنه خطأ شائع أيضًا.
وفي النهاية، ذكرت غوفيند أن الحل مع كل الفايروسات هو الوقاية لأنه خير من ألف علاج، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
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