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الصيام المتقطع يمكن أن "يغير بشكل جذري" الطريقة التي يعمل بها دماغك!
صحة وتغذية
2023-12-20 | 12:10
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الصيام المتقطع يمكن أن "يغير بشكل جذري" الطريقة التي يعمل بها دماغك!
الصيام المتقطع يمكن أن "يغير بشكل جذري" الطريقة التي يعمل بها دماغك!
وجد الباحثون في معهد الإدارة الصحية في بكين أن الصيام المتقطع (IER) يمكن أن يؤدي إلى تغير كبير في بكتيريا الأمعاء ونشاط الدماغ، مع آثار إيجابية وسلبية، حسبما ذكرت خدمة South West News Service لأول مرة.
ويتضمن النظام الغذائي أياما متناوبة من الصيام، أو شيئًا قريبًا منه، مع أيام من الأكل الطبيعي. وفقد المشاركون في الدراسة ما متوسطه حوالي 16 رطلا، على مدى شهرين.
تم انتقاد الصيام المتقطع مرارا وتكرارا بسبب مخاطره المزعومة، بدءا من مرض السكري من النوع 2 إلى زيادة احتمال الوفاة، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وبمجرد الانتهاء من جزء IER من الدراسة، أظهر المشاركون "انخفاضًا في نشاط مناطق الدماغ المرتبطة بتنظيم الشهية والإدمان".
كما تم إثبات: "زيادة في وفرة بعض بكتيريا الأمعاء التي يمكن أن تساعد في الانتباه وتثبيط الحركة والعاطفة والتعلم".
وقال الدكتور تشيانغ تسنغ من HMI: "هنا نظهر أن النظام الغذائي IER يغير محور الميكروبيوم في الدماغ البشري... إن التغييرات الملحوظة في ميكروبيوم الأمعاء وفي النشاط في مناطق الدماغ ذات الصلة بالإضافة إلى ذلك أثناء وبعد فقدان الوزن هي ديناميكية للغاية ومقترنة بمرور الوقت."
وتم تحقيق النتائج من خلال دراسة عينات البراز من 25 رجلاً وامرأة صينيين يتبعون نظام IER الغذائي.
ومر المشاركون أولاً بمرحلة صيام عالية التحكم مدتها 32 يومًا، حيث تناولوا وجبات صممها اختصاصي التغذية لتناسب احتياجاتهم.
بعد ذلك، أمضى هؤلاء 30 يومًا في ما يسمى "مرحلة الصيام منخفضة التحكم" - حيث سُمح لهم باتخاذ المزيد من خياراتهم الخاصة.
وتشير الدراسة التي نُشرت حديثًا في مجلة Frontiers in Cellular and Infection Microbiology، إلى أن طريقة إنقاص الوزن يمكن أن تساعد في تقليل المشكلات المتعلقة بالسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وفرط شحميات الدم واختلال وظائف الكبد.
ومع ذلك، فقد لوحظت بعض الآثار الجانبية السلبية، خاصة فيما يتعلق بالوظيفة التنفيذية، والتي من شأنها أن تؤثر على إرادتنا في إنقاص الوزن.
قال الدكتور يونجلي لي، وهو أيضًا من قسم إدارة الصحة: "إن وجود ميكروبيوم صحي ومتوازن في الأمعاء أمر بالغ الأهمية لاستتباب الطاقة والحفاظ على الوزن الطبيعي".
وأضاف أن "على النقيض من ذلك، يمكن للميكروبيوم المعوي غير الطبيعي أن يغير سلوكنا الغذائي من خلال التأثير على مناطق معينة في الدماغ مرتبطة بالإدمان".
وأضاف الدكتور ليمنغ وانغ من معهد علم الأحياء الدقيقة في بكين: "السؤال التالي الذي يجب الإجابة عليه هو الآلية الدقيقة التي يتواصل بها ميكروبيوم الأمعاء والدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، بما في ذلك أثناء فقدان الوزن... ما هي مناطق الميكروبيوم المعوي والدماغ المحددة التي تعتبر حاسمة لنجاح فقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي؟"
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