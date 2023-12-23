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مشروبات فواكه للأطفال مليئة بالمعادن السامة في هذا البلد... قلق يرعب الأهالي وخوف من مواجهة الاعاقة والسرطان؟!
صحة وتغذية
2023-12-23 | 16:28
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مشروبات فواكه للأطفال مليئة بالمعادن السامة في هذا البلد... قلق يرعب الأهالي وخوف من مواجهة الاعاقة والسرطان؟!
مشروبات فواكه للأطفال مليئة بالمعادن السامة في هذا البلد... قلق يرعب الأهالي وخوف من مواجهة الاعاقة والسرطان؟!
يخشى أهالي الأطفال الذين تعرضوا للتسمم بالمعادن السامة الموجودة في مشروبات فواكه الأطفال من أن يواجهوا الآن الإعاقة والسرطان ومشاكل صحية أخرى مدى الحياة.
وفي هذا السياق، "ليتل ديبرت" هي واحدة من مئتي شاب أميركي على الأقل والذين أصيبوا بالمرض بعد تناول أكياس عصير التفاح بالقرفة الملوثة بمستويات عالية للغاية، وعندما ذهبت لإجراء فحص دم روتيني، وجد الأطباء أربعة أضعاف الحد الموصى به.
وثبت أن التعرض للرصاص يضر بصحة الأطفال بشكل خطير، ويبطئ النمو والتطور ويسبب ضررًا للدماغ والجهاز العصبي، وفق المعلومات التي نقلها موقع "
دايلي ميل
" الالكتروني.
وقالت الدكتورة "جينيفر سامبل"، عالمة سموم الأطفال، إنه لا يوجد قدر آمن من التعرض للرصاص للأطفال، ويمكن أن تظهر التأثيرات على نمو الدماغ بعد سنوات.
وقام بعض الأهالي برفع دعاوى قضائية ضد الشركات التي تقوم ببيع هذه المنتجات بعد تشخيص إصابات أولادهم بتسمم حاد بالرصاص بعد تناول الأكياس بانتظام.
وقالت سامبل إنه عندما يتناول الأطفال الرصاص، ينتقل المعدن الثقيل عبر مجرى الدم وينتشر إلى الأعضاء، بما في ذلك الدماغ، وبمجرد وصوله إلى هناك، يحل الرصاص محل العناصر الغذائية الحيوية داخل الخلايا مثل الكالسيوم والحديد، ما يسبب ضررًا دائمًا.
ويمكن أن يؤدي التعرض للرصاص على المدى القصير إلى أعراض تشمل الصداع وآلام البطن والقيء وفقر الدم، وعانى الأطفال المصابون بهذه الأكياس من أعراض مثل فقدان الوزن، والبكاء الذي لا يمكن السيطرة عليه، والبراز ذو اللون الأبيض.
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