الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
منها البشرة الصافية وفقدان الوزن...إليكم فوائد الاستلقاء على الأريكة!
صحة وتغذية
2023-12-29 | 04:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
منها البشرة الصافية وفقدان الوزن...إليكم فوائد الاستلقاء على الأريكة!
منها البشرة الصافية وفقدان الوزن...إليكم فوائد الاستلقاء على الأريكة!
بينما يعتقد معظم الأشخاص أن الاستلقاء على الأريكة غير مفيد، يشير العلم إلى أن هذا في الواقع يمكن أن يعزز المناعة، ويساعد في إنقاص الوزن والوقاية من الأمراض.
وقال داني بنمان، أحد مؤلفي كتاب "اليقظة الذهنية: دليل عملي لإيجاد السلام في عالم محموم": "في العالم الحديث، نعيش في حالة دائمة من التوتر المنخفض إلى المتوسط. إن كونك على حافة الهاوية بشكل مستمر يؤثر سلبًا على الجسم لأنه يحول كل موارده إلى "القتال" أو "الاستجابة للطيران". وهذه ليست مشكلة على المدى القصير، ولكن إذا استمرت لفترة طويلة، فهذا يعني أن وظائف أخرى ستعاني، مثل الجهاز المناعي، وصيانة الجلد والهضم".
وبحسب موقع
"ذا صن"
، عندما لا نحصل على الكثير من فترات الراحة، ينتج جسمنا كميات كبيرة من "هرمون التوتر الكورتيزول".
والكورتيزول، الذي يتم تصنيعه في الغدد الكظرية، يضع الجسم في وضع "القتال fight " أو "الطيران flight mode ".
ووفقاً لعيادة "كليفلاند"، فإن الكورتيزول له العديد من الوظائف المهمة، مثل تنظيم ضغط الدم والمساعدة على الاستيقاظ أو النوم.
ومع ذلك، فإن الكثير من الكورتيزول يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك. لذلك، عندما تشعر بالتوتر، فأنت أكثر عرضة للجراثيم البكتيرية والفيروسية، كما يمكن أن يؤثر على الوزن.
وحتى لو كنت تأكل القليل جدًا وتمارس الرياضة كثيرًا، ستظل ترى محيط خصرك يكبر. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة الوزن في وجهك، مما يجعله أكثر استدارة.
ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، والذي غالبًا ما يتحول إلى مرض السكري من النوع الثاني.
ويمكن أن تسبب المستويات المرتفعة من الكورتيزول أيضًا ارتفاعًا في ضغط الدم مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.
كما أن ارتفاع مستويات الكورتيزول يمكن أن يجعل البشرة أكثر دهنية، مما قد يسبب حب الشباب.
كيفية الاسترخاء
توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) باتخاذ خطوات لإدارة التوتر لديك، مثل التنفس العميق أو تخصيص وقت للاسترخاء في يومك.
والاسترخاء يمكن أن يكون قضاء بضع ساعات في الإستلقاء على الأريكة، مع كوب من الشاي مثلاً.
ولقد ثبت أن أوراق الشاي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من التوتر وتساعد الجسم على محاربة البكتيريا، وتقوية جهاز المناعة.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
فوائد
استلقاء
أريكة
بشرة
صافية
فقدان
الوزن
هل الثوم مفيد للصحة حقا؟ إليكم الحقائق عن هذا المكوّن الأساسي في المطبخ العربي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-12-10
هل تساعد الأطعمة المقرمشة على فقدان الوزن؟
صحة وتغذية
2023-12-10
هل تساعد الأطعمة المقرمشة على فقدان الوزن؟
0
صحة وتغذية
2023-11-01
هل تريدون فقدان الوزن؟ اتبعوا هذه النصائح المهمة كلّ صباح!
صحة وتغذية
2023-11-01
هل تريدون فقدان الوزن؟ اتبعوا هذه النصائح المهمة كلّ صباح!
0
منوعات
2023-12-20
خسرت حوالي 70 كلغ خلال 14 شهرا.... اكتشفوا الطريقة السحرية التي ساعدت هذه المرأة على فقدان وزنها! (صور)
منوعات
2023-12-20
خسرت حوالي 70 كلغ خلال 14 شهرا.... اكتشفوا الطريقة السحرية التي ساعدت هذه المرأة على فقدان وزنها! (صور)
0
صحة وتغذية
2023-12-19
النوم عارياً: إليكم الأسرار المثيرة لفوائده المذهلة وتأثيره على الحميمية
صحة وتغذية
2023-12-19
النوم عارياً: إليكم الأسرار المثيرة لفوائده المذهلة وتأثيره على الحميمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-12-28
هل الثوم مفيد للصحة حقا؟ إليكم الحقائق عن هذا المكوّن الأساسي في المطبخ العربي
صحة وتغذية
2023-12-28
هل الثوم مفيد للصحة حقا؟ إليكم الحقائق عن هذا المكوّن الأساسي في المطبخ العربي
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-27
موسم فيروسات بموسم الاعياد.. اليكم كل ما يجب معرفته
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-27
موسم فيروسات بموسم الاعياد.. اليكم كل ما يجب معرفته
0
صحة وتغذية
2023-12-27
عادات قد تجعلكم تعيشون للـ100 عام... اعتمدوها الآن لمكافحة الشيخوخة!
صحة وتغذية
2023-12-27
عادات قد تجعلكم تعيشون للـ100 عام... اعتمدوها الآن لمكافحة الشيخوخة!
0
صحة وتغذية
2023-12-23
مشروبات فواكه للأطفال مليئة بالمعادن السامة في هذا البلد... قلق يرعب الأهالي وخوف من مواجهة الاعاقة والسرطان؟!
صحة وتغذية
2023-12-23
مشروبات فواكه للأطفال مليئة بالمعادن السامة في هذا البلد... قلق يرعب الأهالي وخوف من مواجهة الاعاقة والسرطان؟!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-16
المتحدث باسم كتائب القسّام: العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه وقد عمد العدو إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان
آخر الأخبار
2023-10-16
المتحدث باسم كتائب القسّام: العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه وقد عمد العدو إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان
0
آخر الأخبار
2023-11-29
إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة الى يوم غد بسبب تزامن جلسة اللجان النيابية المشتركة مع موعد الجلسة
آخر الأخبار
2023-11-29
إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة الى يوم غد بسبب تزامن جلسة اللجان النيابية المشتركة مع موعد الجلسة
0
منوعات
2023-11-06
قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)
منوعات
2023-11-06
قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)
0
فنّ
2023-11-26
محاصرة سيارة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي! (فيديو)
فنّ
2023-11-26
محاصرة سيارة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:50
بسبب عاصفة... طيارون يصارعون رياحًا شديدة للهبوط بطائرة في مطار هيثرو في لندن
أخبار دولية
07:50
بسبب عاصفة... طيارون يصارعون رياحًا شديدة للهبوط بطائرة في مطار هيثرو في لندن
0
أخبار لبنان
07:47
كيف هو الوضع جنوبا؟
أخبار لبنان
07:47
كيف هو الوضع جنوبا؟
0
أخبار لبنان
16:36
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية
أخبار لبنان
16:36
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات
تقارير نشرة الاخبار
14:00
اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين
تقارير نشرة الاخبار
13:58
السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفاة المحترف توفيق وهبه
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفاة المحترف توفيق وهبه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
قيادات اسرائيلية تبحث مع واشنطن كيفية توسيع العمل في معبر رفح وادارته أو مراقبته في المرحلة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
قيادات اسرائيلية تبحث مع واشنطن كيفية توسيع العمل في معبر رفح وادارته أو مراقبته في المرحلة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين ليلة وضحاها.. إشكالان مع اليونيفيل جنوباً
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بين ليلة وضحاها.. إشكالان مع اليونيفيل جنوباً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:08
جوانا كركي تتزوّج للمرّة الثانية... من هو زوجها "الميليونير"؟
فنّ
06:08
جوانا كركي تتزوّج للمرّة الثانية... من هو زوجها "الميليونير"؟
2
اقتصاد
02:08
ارتفاع سعر صفيحة البنزين... ماذا عن الغاز والمازوت؟
اقتصاد
02:08
ارتفاع سعر صفيحة البنزين... ماذا عن الغاز والمازوت؟
3
أخبار لبنان
15:56
بيان للجيش بعد انتهاء عملية إنقاذ الأشخاص العالقين في مقصورات التلفريك - جونية
أخبار لبنان
15:56
بيان للجيش بعد انتهاء عملية إنقاذ الأشخاص العالقين في مقصورات التلفريك - جونية
4
أخبار لبنان
13:19
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية: نهيب بأهلنا في القرى الأمامية فصل الكاميرات الخاصة عن الانترنت بعد خرق العدو لها
أخبار لبنان
13:19
الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية: نهيب بأهلنا في القرى الأمامية فصل الكاميرات الخاصة عن الانترنت بعد خرق العدو لها
5
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفاة المحترف توفيق وهبه
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفاة المحترف توفيق وهبه
6
تقارير نشرة الاخبار
13:30
توقيفات فساد التربية تابع... أمل شعبان خلف القضبان بجرم الرشوة والإثراء غير المشروع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
توقيفات فساد التربية تابع... أمل شعبان خلف القضبان بجرم الرشوة والإثراء غير المشروع
7
أخبار لبنان
14:30
بيان للدفاع المدني بعد حادثة التلفريك... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
14:30
بيان للدفاع المدني بعد حادثة التلفريك... ماذا جاء فيه؟
8
أخبار دولية
16:21
الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت الرهائن الثلاثة بعدما اعتقدت أن استغاثتهم كانت فخا
أخبار دولية
16:21
الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت الرهائن الثلاثة بعدما اعتقدت أن استغاثتهم كانت فخا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More