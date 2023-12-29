الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منها البشرة الصافية وفقدان الوزن...إليكم فوائد الاستلقاء على الأريكة!

صحة وتغذية
2023-12-29 | 04:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منها البشرة الصافية وفقدان الوزن...إليكم فوائد الاستلقاء على الأريكة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
منها البشرة الصافية وفقدان الوزن...إليكم فوائد الاستلقاء على الأريكة!

منها البشرة الصافية وفقدان الوزن...إليكم فوائد الاستلقاء على الأريكة!

بينما يعتقد معظم الأشخاص أن الاستلقاء على الأريكة غير مفيد، يشير العلم إلى أن هذا في الواقع يمكن أن يعزز المناعة، ويساعد في إنقاص الوزن والوقاية من الأمراض.

وقال داني بنمان، أحد مؤلفي كتاب "اليقظة الذهنية: دليل عملي لإيجاد السلام في عالم محموم": "في العالم الحديث، نعيش في حالة دائمة من التوتر المنخفض إلى المتوسط. إن كونك على حافة الهاوية بشكل مستمر يؤثر سلبًا على الجسم لأنه يحول كل موارده إلى "القتال" أو "الاستجابة للطيران". وهذه ليست مشكلة على المدى القصير، ولكن إذا استمرت لفترة طويلة، فهذا يعني أن وظائف أخرى ستعاني، مثل الجهاز المناعي، وصيانة الجلد والهضم".

وبحسب موقع "ذا صن"، عندما لا نحصل على الكثير من فترات الراحة، ينتج جسمنا كميات كبيرة من "هرمون التوتر الكورتيزول".

والكورتيزول، الذي يتم تصنيعه في الغدد الكظرية، يضع الجسم في وضع "القتال fight " أو "الطيران flight mode ".

ووفقاً لعيادة "كليفلاند"، فإن الكورتيزول له العديد من الوظائف المهمة، مثل تنظيم ضغط الدم والمساعدة على الاستيقاظ أو النوم.

ومع ذلك، فإن الكثير من الكورتيزول يمكن أن يضعف جهاز المناعة لديك. لذلك، عندما تشعر بالتوتر، فأنت أكثر عرضة للجراثيم البكتيرية والفيروسية، كما يمكن أن يؤثر على الوزن.

وحتى لو كنت تأكل القليل جدًا وتمارس الرياضة كثيرًا، ستظل ترى محيط خصرك يكبر. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة الوزن في وجهك، مما يجعله أكثر استدارة.

ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، والذي غالبًا ما يتحول إلى مرض السكري من النوع الثاني.

ويمكن أن تسبب المستويات المرتفعة من الكورتيزول أيضًا ارتفاعًا في ضغط الدم مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

كما أن ارتفاع مستويات الكورتيزول يمكن أن يجعل البشرة أكثر دهنية، مما قد يسبب حب الشباب.

كيفية الاسترخاء

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) باتخاذ خطوات لإدارة التوتر لديك، مثل التنفس العميق أو تخصيص وقت للاسترخاء في يومك.

والاسترخاء يمكن أن يكون قضاء بضع ساعات في الإستلقاء على الأريكة، مع كوب من الشاي مثلاً.

ولقد ثبت أن أوراق الشاي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل من التوتر وتساعد الجسم على محاربة البكتيريا، وتقوية جهاز المناعة.


آخر الأخبار

صحة وتغذية

فوائد

استلقاء

أريكة

بشرة

صافية

فقدان

الوزن

هل الثوم مفيد للصحة حقا؟ إليكم الحقائق عن هذا المكوّن الأساسي في المطبخ العربي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-12-10

هل تساعد الأطعمة المقرمشة على فقدان الوزن؟

LBCI
صحة وتغذية
2023-11-01

هل تريدون فقدان الوزن؟ اتبعوا هذه النصائح المهمة كلّ صباح!

LBCI
منوعات
2023-12-20

خسرت حوالي 70 كلغ خلال 14 شهرا.... اكتشفوا الطريقة السحرية التي ساعدت هذه المرأة على فقدان وزنها! (صور)

LBCI
صحة وتغذية
2023-12-19

النوم عارياً: إليكم الأسرار المثيرة لفوائده المذهلة وتأثيره على الحميمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-12-28

هل الثوم مفيد للصحة حقا؟ إليكم الحقائق عن هذا المكوّن الأساسي في المطبخ العربي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-27

موسم فيروسات بموسم الاعياد.. اليكم كل ما يجب معرفته

LBCI
صحة وتغذية
2023-12-27

عادات قد تجعلكم تعيشون للـ100 عام... اعتمدوها الآن لمكافحة الشيخوخة!

LBCI
صحة وتغذية
2023-12-23

مشروبات فواكه للأطفال مليئة بالمعادن السامة في هذا البلد... قلق يرعب الأهالي وخوف من مواجهة الاعاقة والسرطان؟!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-10-16

المتحدث باسم كتائب القسّام: العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه وقد عمد العدو إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-29

إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة الى يوم غد بسبب تزامن جلسة اللجان النيابية المشتركة مع موعد الجلسة

LBCI
منوعات
2023-11-06

قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)

LBCI
فنّ
2023-11-26

محاصرة سيارة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:50

بسبب عاصفة... طيارون يصارعون رياحًا شديدة للهبوط بطائرة في مطار هيثرو في لندن

LBCI
أخبار لبنان
07:47

كيف هو الوضع جنوبا؟

LBCI
أخبار لبنان
16:36

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

وفاة المحترف توفيق وهبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

قيادات اسرائيلية تبحث مع واشنطن كيفية توسيع العمل في معبر رفح وادارته أو مراقبته في المرحلة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين ليلة وضحاها.. إشكالان مع اليونيفيل جنوباً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:08

جوانا كركي تتزوّج للمرّة الثانية... من هو زوجها "الميليونير"؟

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع سعر صفيحة البنزين... ماذا عن الغاز والمازوت؟

LBCI
أخبار لبنان
15:56

بيان للجيش بعد انتهاء عملية إنقاذ الأشخاص العالقين في مقصورات التلفريك - جونية

LBCI
أخبار لبنان
13:19

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية: نهيب بأهلنا في القرى الأمامية فصل الكاميرات الخاصة عن الانترنت بعد خرق العدو لها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

وفاة المحترف توفيق وهبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

توقيفات فساد التربية تابع... أمل شعبان خلف القضبان بجرم الرشوة والإثراء غير المشروع

LBCI
أخبار لبنان
14:30

بيان للدفاع المدني بعد حادثة التلفريك... ماذا جاء فيه؟

LBCI
أخبار دولية
16:21

الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت الرهائن الثلاثة بعدما اعتقدت أن استغاثتهم كانت فخا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More