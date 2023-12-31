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لهذا السبب المرعب... لا يجب أن تحبس العطسة أبدًا!
صحة وتغذية
2023-12-31 | 10:03
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لهذا السبب المرعب... لا يجب أن تحبس العطسة أبدًا!
لهذا السبب المرعب... لا يجب أن تحبس العطسة أبدًا!
قد يبدو حبس العطسة غير ضار نسبيًا، ولكن يمكن أن يكون له بعض العواقب الخطيرة على صحتك، وفق ما حذر الأطباء بعد أن أصيب رجل بتمزق في قصبته الهوائية - المعروف طبيًا باسم ثقب القصبة الهوائية - أثناء القيادة، بعد محاولته حبسها عن طريق اغلاق فمه.
وكانت الإصابة شديدة لدرجة أن الحادث وصل إلى صفحات المجلة الطبية البريطانية، كأول حالة معروفة لشخص يصاب بهذه المشكلة أثناء عطسه، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وأوضح الأطباء أن الضغط عندما يعطس الانسان يزداد عادة في الجزء العلوي من مجاري الهواء لديه، ولكن عندما نمنع أنفسنا من إخراجه، يمكن أن يزيد هذا الضغط بمقدار 20 مرة عن الكمية المعتادة الموجودة في العطسة.
وأوضح الأطباء أن إصابة هذا الرجل كانت خطيرة بشكل لا يصدق، بل وكان من الممكن أن تكون قاتلة، ولكن لحسن الحظ تعافى تمامًا في غضون أسابيع بعد زيارة المستشفى.
ومع ذلك، نصح الأطباء بأنه "ينبغي أن ينصح الجميع بعدم كتم العطس عن طريق قرص الأنف مع إبقاء الفم مغلقا لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ثقب القصبة الهوائية".
وليس هذا هو التأثير الوحيد الذي يمكن أن يحدثه حبس العطسة على صحتك. وذكرت صحيفة ناشيونال بوست أن الأطباء حذروا في ضوء إصابة الرجل من أن إمساك أنفك وإبقاء فمك مغلقًا أثناء العطس يمكن أن يؤدي إلى ثقب طبلة الأذن، واحتباس الهواء في صدرك، وحتى تمزق تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.
وحذروا من أن "وقف العطس عن طريق سد فتحتي الأنف والفم يعد مناورة خطيرة ويجب تجنبها لأنها قد تؤدي إلى مضاعفات عديدة".
وعلاوة على ذلك، أوضح موقع Healthline أن العطس يساعد على تجنب المرض والإصابة ويوفر "إعادة ضبط" لأنفك، لذلك من المهم أن تدع العملية الطبيعية والمفيدة تمامًا تحدث بشكل طبيعي - فقط تأكد من وجود بعض المناديل في جيبك.
وأوضح موقع Healthline أيضًا أن حبس العطس يمكن أن يسبب التهابات الأذن الوسطى، أو انفجار الأوعية الدموية في العين أو طبلة الأذن أو الأنف، بالإضافة إلى كسور في الأضلاع وإصابات في الحجاب الحاجز مما قد يتسبب في انهيار رئتيك.
ومهما كان الوضع الذي تعيش فيه والذي يجعلك تشعر أن العطس قد يكون غير مناسب، فمن المحتمل ألا يستحق المخاطرة بمحاولة حبسه بأدب.
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السبب
المرعب...
العطسة
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