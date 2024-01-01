إليكم السبب الصادم وراء عشقكم لتناول الأجبان!

معظم الأشخاص يعشقون الأجبان على أنواعها من دون معرفة أن السبب وراء ذلك يمكن أن يكون "الإدمان".وبحسب موقع " ديلي ميل"، تمكن العلماء من التعرف على الأساس البيولوجي للإدمان على الأجبان، حيث توصلوا إلى أن المنتجات الناجمة عن هضم الأجبان في الجسم، والتي تسمى الـ"كازمورفين" casemorphins تشبه المواد الأفيونية، وترتبط بمستقبلات المواد الأفيونية في الدماغ.وبالتالي، يؤدي تناول الأجبان إلى إطلاق هرمون الـ"إندورفين" endorphins وخلق الشعور بالسعادة.والـ"كازمورفين" ترتبط بنفس المستقبلات التي ترتبط بها المخدرات في الدماغ مثل الهيروين. ويؤدي ذلك إلى فيضان من الـ"دوبامين" dopamine، وهو الناقل العصبي الرئيسي في الدماغ الذي ينشط عندما يشعر الناس بالسعادة والمتعة.والـ"إندورفين" endorphins الذي يعمل كمسكن طبيعي للألم في الجسم، ينتج عن ارتباط الـ"كازمورفين" بمستقبلات المواد الأفيونية في الدماغ. وهذا بدوره يؤدي إلى إطلاق مادة الـ"دوبامين" التي تمنحك مشاعر المتعة والرضا.ويُشتق الـ"كازومورفين" من بروتين موجود في الجبن يُسمى الـ"كازين" casein الذي عندما يتم هضمه، يتم تقسيمه إلى بروتينات الـ"كازومورفين" الأصغر. كما أشار الباحثون الذين يدرسون الخصائص الإدمانية للجبن أيضاً إلى محتواه العالي من الدهون.وقال الدكتور نيل بارنارد، الطبيب في كلية الطب والعلوم الصحية بـ"جامعة جورج واشنطن"، والذي كتب كتاباً عن إدمان الجبن بعنوان "مصيدة الجبن"، إن الـ"كازومورفينات" ترتبط بمستقبلات المواد الأفيونية بطريقة مماثلة للمورفين.وأضاف: "أقوى الكازومورفينات يسمى المورفيسبتين، ولديه حوالي عُشر قوة تفاعل مستقبلات الدماغ مقارنة بالمورفين النقي، بنسبة 10% فقط، لذلك لا يكفي أن يتم تصنيفها على أنها مسبب للإدمان، ولكنها تكفي كي يحب الشخص الجبن حقاً".