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بعد كمية السعرات الحرارية الهائلة التي استهلكتها خلال الأعياد... إليك الحل السحري غير المتوقع لفقدان الوزن!
صحة وتغذية
2024-01-02 | 08:33
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بعد كمية السعرات الحرارية الهائلة التي استهلكتها خلال الأعياد... إليك الحل السحري غير المتوقع لفقدان الوزن!
بعد كمية السعرات الحرارية الهائلة التي استهلكتها خلال الأعياد... إليك الحل السحري غير المتوقع لفقدان الوزن!
هناك نصيحة لفقدان الوزن معتمدة من الخبراء، وربّما هي الأكثر تجاهلًا من قبل الأشخاص، لأنه في حين يركز الكثير منا على الأنظمة الصحية والرياضة، قد نتجاهل أهمية دور النوم في حياتنا الصحية، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وبعد الاستمتاع بموسم الأعياد، يبدو الانتباه على الوزن كالعقاب، ويسارع الناس إلى التخلص من آخر ما تبقى في الثلاجة المليئة بالخضروات، الأجبان وحلويات العيد، ولكن هناك حل أنجح بكثير من مجرد الطعام وممارسة الرياضة، ألا وهو النوم بانتظام.
وفي هذا السياق، نصحت مدربة فقدان الوزن وأسلوب الحياة الصحي "آن إيارتشي" أولئك الذين يسعون إلى إنقاص الوزن بالنوم، كعامل مهم للغاية، موضحة أن النوم ينظم هرمونات الجوع، وهرمونات التوتر، ويساعد الجسم على التعافي، ومن دونه يشعر الإنسان بالتعب، عدم التركيز والغضب.
ووفقًا لدراسة أجريت عام 2022، والتي فحصت ثمانين شخصًا يعانون من زيادة الوزن، وجدت أن أولئك الذين ينامون أقل يستهلكون سعرات حرارية أكثر ، بالإضافة إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
والتقلبات الكبيرة في جدول نوم الشخص، أو حتى محاولة تعويض النوم المفقود بعد بضع ليالٍ متأخرة، يمكن أن تسبب اضطرابًا في عملية التمثيل الغذائي للشخص، ونتيجة لذلك، تقلل حساسية الأنسولين، ما يعني أن هناك فرصة أكبر لارتفاع نسبة السكر في الدم.
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