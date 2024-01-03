الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

علامات متحور كورونا الجديد JN.1 بدأت تؤثر على الصحة العقلية للناس... اليكم عوارضه!

صحة وتغذية
2024-01-03 | 08:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
علامات متحور كورونا الجديد JN.1 بدأت تؤثر على الصحة العقلية للناس... اليكم عوارضه!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
علامات متحور كورونا الجديد JN.1 بدأت تؤثر على الصحة العقلية للناس... اليكم عوارضه!

علامات متحور كورونا الجديد JN.1 بدأت تؤثر على الصحة العقلية للناس... اليكم عوارضه!

مع اكتساب متغير جديد شديد التحور لفيروس كورونا للسرعة، وجد العلماء علامات على أن المرض يتغير، حيث بدأ يؤثر على الصحة العقلية للناس.

وتم العثور على JN.1 في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك الهند والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتمت تسمية البديل الفرعي لـ Omicron باسم "البديل محل الاهتمام" من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، بسبب "انتشاره المتزايد بسرعة".

وتقول وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) إن JN.1 يشكل حاليًا حوالي سبعة في المائة من اختبارات كوفيد الإيجابية التي تم تحليلها في المختبر.

ولا تزال بعض أعراض المرض الأكثر شيوعًا، مثل سيلان الأنف والسعال، موجودة.

أما فقدان حاستي التذوق والشم - الذي كان في السابق علامة نموذجية للخلل - تم الإبلاغ عنه الآن بنسبة 2 إلى 3 في المائة فقط من البريطانيين المصابين.

وبالمثل، فإن الحمى، التي كانت علامة أكثر شيوعًا، لم يعاني منها سوى 2% من الأشخاص، وفق ما نقل موقع ذا صن.

والآن، يقترح العلماء أن القلق يمكن أن يكون أيضًا علامة على إصابة شخص ما بالعدوى، على الرغم من أن الخبراء لا يعرفون السبب بالضبط.

وأبلغ ما يقرب من 10 في المائة من البريطانيين المصابين بكوفيد باستمرار عن القلق أو القلق الزائد أو صعوبة النوم منذ أوائل تشرين الثاني الفائت، وفقًا لتقرير كوفيد الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة.

وقال التقرير إن الأعراض الأكثر شيوعا للإصابة بالسلالة JN.1 هي سيلان الأنف، حيث أبلغ 31% من المرضى عن الأعراض.

وفي الوقت نفسه، أفاد 23% من الأشخاص أنهم يعانون من السعال، و20% من الصداع.

وأفاد ما يقرب من 20% من الأشخاص المصابين بالمرض بالضعف والتعب، وأفاد 16% أنهم يعانون من آلام في العضلات، و13% يعانون من التهاب في الحلق.

ومن المهم أن تتذكر أن الأعراض تختلف دائمًا من شخص لآخر.

وحذر العلماء من أن ضعف المناعة وتطور الفيروس قد يكونان وراء تغير الأعراض.

وقال البروفيسور بيتر أوبنشو، من إمبريال كوليدج لندن، لصحيفة ذا صن الشهر الفائت: "تتراجع المناعة بمرور الوقت، وبالنسبة للكثيرين، فقد مر أكثر من عام منذ أن تلقوا آخر جرعة معززة".

آخر الأخبار

صحة وتغذية

متحور

كورونا

الجديد

الصحة

العقلية

للناس...

اليكم

عوارضه!

بعد كمية السعرات الحرارية الهائلة التي استهلكتها خلال الأعياد... إليك الحل السحري غير المتوقع لفقدان الوزن!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-12-20

متحور جديد من كورونا سريع الانتشار...احرصوا على ارتداء الكمامة وهذا ما يجب أن تعرفوه!

LBCI
حال الطقس
2023-12-05

سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثر على لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم... اليكم التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2023-11-28

دراسة تؤكد: الصحة النفسية والعقلية لمواليد التسعينات أسوأ من أي جيل آخر... إليكم السبب!

LBCI
منوعات
2023-11-16

كان يعاني من نوبة ليلية فأيقظته وحصل ما لم يكن متوقعاً... علاقة جمعت ممرضة ومريض بوحدة الصحة العقلية والنهاية مأساوية!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-01-02

بعد كمية السعرات الحرارية الهائلة التي استهلكتها خلال الأعياد... إليك الحل السحري غير المتوقع لفقدان الوزن!

LBCI
صحة وتغذية
2024-01-01

إليكم السبب الصادم وراء عشقكم لتناول الأجبان!

LBCI
صحة وتغذية
2023-12-31

لهذا السبب المرعب... لا يجب أن تحبس العطسة أبدًا!

LBCI
صحة وتغذية
2023-12-30

ما هي الأطعمة الّتي تسبب إطلاق الريح؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:21

قتيل في حوش العرب بقاعًا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-10-07

مقدمة النشرة المسائية 7-10-2023

LBCI
فنّ
2023-08-07

لديها مواصفات ملكة الجمال.. هل تشارك ابنة جورجينا رزق في مسابقة جمالية؟

LBCI
خبر عاجل
2023-12-28

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر كانون الأول 2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:41

هجمات الحوثيين على البحر الأحمر لم تتوقف

LBCI
أخبار لبنان
08:09

هكذا بدا الجنوب بعد الإستهداف الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
08:07

كلمة لنصرالله اليوم واغتيال العاروري يغير مضمونها

LBCI
أخبار لبنان
06:35

المطارنة الموارنة دعوا النواب إلى الوفاء بالإستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس

LBCI
أخبار دولية
03:52

كيف تتحضّر اسرائيل لرد الحزب على اغتيال العاروري؟

LBCI
أخبار لبنان
02:52

الحزب لم يرد بعد على اغتيال العاروري... وهكذا بدا مشهد الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
02:46

كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية بعد الاغتيال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

إسرائيل اغتالت العاروري وستة آخرين في قلب الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
14:56

هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:23

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا يؤكد للـLBCI أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في إنفجار الضاحية وهو بخير

LBCI
خبر عاجل
11:16

الإنفجار وقع على أوتوستراد السيد هادي نصرالله ومعلومات أولية عن إستهداف شخصية قيادية فلسطينية

LBCI
خبر عاجل
14:09

تلفزيون الأقصى التابع لحماس: مقتل القائدين في كتائب القسام سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار في الضربة الإسرائيلية في لبنان

LBCI
خبر عاجل
11:17

مسؤول في حماس ينفي للـLBCI إستهداف أسامة حمدان

LBCI
خبر عاجل
11:36

إستشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في إنفجار الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
07:39

التلفزيون الإيراني: مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في الإنفجارين اللذين وقعا بالقرب من مرقد قاسم سليماني في كرمان ومسؤول إيراني يصفهما بالهجوم الإرهابي

LBCI
خبر عاجل
15:05

حزب الله: جريمة إغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبدًا من ‏دون رد وعقاب

LBCI
آخر الأخبار
17:03

نيويورك تايمز عن مصدر أميركي: إغتيال العاروري هو الأول من عدة عمليات ستنفذها إسرائيل وهي تخطط لتنفيذ سلسلة إغتيالات ضد قادة حماس (العربية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More