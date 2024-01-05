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إذا كنتم تتناولون الوجبات الدسمة عند التوتر...إحذروا هذه المخاطر!

صحة وتغذية
2024-01-05 | 05:05
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إذا كنتم تتناولون الوجبات الدسمة عند التوتر...إحذروا هذه المخاطر!
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إذا كنتم تتناولون الوجبات الدسمة عند التوتر...إحذروا هذه المخاطر!

إذا كنتم تتناولون الوجبات الدسمة عند التوتر...إحذروا هذه المخاطر!

إن تناول الأطعمة الدهنية خلال الأوقات العصيبة يمكن أن يضعف قدرة الجسم على التعافي، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض أكسجة الدماغ وضعف وظيفة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تراكم الدهون في محيط الخصر.

وأكّد باحثون من جامعة برمنغهام أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون خلال فترات الإجهاد العقلي يضعف الأوكسجين الدماغي في القشرة الجبهية، مما يؤدي إلى استنفاد توصيل الأوكسجين (انخفاض بنسبة 39% في الهيموغلوبين المؤكسج) مقارنة بتناول وجبة قليلة الدسم.

وانخفاض الأوكسجين يمكن أن يؤدي إلى مزاج سيئ أو مشكلات أخرى تتعلق بالصحة العقلية، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوتر، وبالتالي تفاقم المشكلات الصحية.

وعندما يشعر الشخص بالتوتر، تحدث أشياء مختلفة في الجسم مثل ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتوسع الأوعية الدموية، وازدياد تدفق الدم إلى الدماغ. كما تنخفض مرونة الأوعية الدموية، وهي مقياس لوظيفة الأوعية الدموية، بعد الإجهاد العقلي.

واكتشفت الدراسة أن تناول الأطعمة الدهنية عند التعرض للإجهاد العقلي يقلل من وظيفة الأوعية الدموية بنسبة 1.74%. وعند تراجع التوتر، يتم تقليل وظيفة الأوعية الدموية لمدة تصل إلى 90 دقيقة.

وإن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول، مثل الكاكاو والتوت والعنب والتفاح وغيرها من الفواكه والخضروات، ليس له أي تأثير على وظيفة الأوعية الدموية.

وفي تجربة بشرية قام الباحثون من أجل قياس النتائج، تم إعطاء مشاركين من الشباب البالغين والأصحاء قطعتين من الكرواسون بالزبدة لكل منهم على الإفطار.

وطُلب منهم بعد ذلك إجراء عمليات حسابية ذهنية، وزيادة السرعة لمدة ثماني دقائق، وتنبيههم عندما يحصلون على إجابة خاطئة.

علماً أنه يمكن للمشاركين رؤية أنفسهم على الشاشة أثناء قيامهم بالتمرين. 

وأُقيمت هذه التجربة لمحاكاة التوتر اليومي الذي قد يضطر المرء إلى التعامل معه في العمل أو في المنزل.

أما الدراسات السابقة فكانت قد أظهرت أن انخفاض وظيفة الأوعية الدموية بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13%. والأهم من ذلك هو أن الضعف في وظيفة الأوعية الدموية استمر لفترة أطول عندما تناول المشاركون مخبوزات الكرواسان.

وبالمقابل، تم اختيار أطعمة ومشروبات قليلة الدهون، مع استمرار تأثيرها السيئ على وظيفة الأوعية الدموية (لكن مع انخفاض بنسبة 1.18% فقط)، ولم يستغرق الجسم وقتًا طويلاً حتى يعود إلى طبيعته بعد تراجع التوتر.
 

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