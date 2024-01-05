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هل أصبحت نهاية نوبات الهلع وشيكة؟... علاج يلوح في الأفق بعد اكتشاف جديد في دماغ الإنسان!

صحة وتغذية
2024-01-05 | 10:20
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هل أصبحت نهاية نوبات الهلع وشيكة؟... علاج يلوح في الأفق بعد اكتشاف جديد في دماغ الإنسان!
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هل أصبحت نهاية نوبات الهلع وشيكة؟... علاج يلوح في الأفق بعد اكتشاف جديد في دماغ الإنسان!

هل أصبحت نهاية نوبات الهلع وشيكة؟... علاج يلوح في الأفق بعد اكتشاف جديد في دماغ الإنسان!

يقول العلماء إنهم اكتشفوا مسارًا رئيسيًا في الدماغ يمكن أن يمهد الطريق لعلاجات جديدة لنوبات الهلع.

واكتشف باحثون من معهد سالك للدراسات البيولوجية في كاليفورنيا دائرة دماغية تتكون من خلايا عصبية تنظم الأعراض الشبيهة بالذعر لدى الفئران. ونشرت النتائج التي توصلوا إليها يوم الخميس الفائت في مجلة Nature Neuroscience.

وشرع العلماء في رسم خريطة للمناطق والخلايا العصبية والوصلات في الدماغ التي تتوسط في نوبات الهلع، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

"في السابق، كنا نظن أن اللوزة الدماغية، المعروفة باسم مركز الخوف في الدماغ، هي المسؤولة بشكل رئيسي - ولكن حتى الأشخاص الذين لديهم ضرر في اللوزة الدماغية لا يزالون يعانون من نوبات الهلع، لذلك عرفنا أننا بحاجة إلى البحث في مكان آخر"، كما قال كبير مؤلفي الدراسة سونغ هان. 

وأضاف: "الآن، وجدنا دائرة دماغية محددة خارج اللوزة الدماغية مرتبطة بنوبات الهلع ويمكن أن تلهم علاجات جديدة لاضطرابات الهلع تختلف عن أدوية اضطرابات الهلع المتاحة حاليًا والتي تستهدف عادةً نظام السيروتونين في الدماغ".

ويعاني ما يقدر بنحو 11% من الأميركيين من نوبة الهلع كل عام، وفقًا لعيادة كليفلاند، التي أفادت أن 2% إلى 3% من سكان الولايات المتحدة يعانون من اضطراب الهلع.

وتشمل الأعراض الخوف الشديد وتعرق الكفين وضيق التنفس وسرعة ضربات القلب.

وركز الباحثون جهودهم على النواة شبه العضدية الجانبية، وهي جزء من الدماغ ينقل المعلومات الحسية.

وتنتج هذه المنطقة من الدماغ عديد الببتيد المنشط لإنزيم سيكلاز الأدينيلات في الغدة النخامية، والذي ينظم استجابات التوتر.

ودرس الفريق دور PBL في إثارة الذعر وتحفيز التغيرات العاطفية والجسدية لدى الفئران.

"لقد ارتبطت السلوكيات العاطفية والمرتبطة بالتوتر بالخلايا العصبية المعبرة عن PACAP في الماضي"، أوضح المؤلف المشارك في الدراسة الأولى سوكجاي كانغ، وهو باحث مشارك كبير في مختبر هان.

وأضاف كانغ: "من خلال محاكاة نوبات الهلع لدى الفئران، تمكنا من مراقبة نشاط تلك الخلايا العصبية واكتشاف علاقة فريدة بين دائرة الدماغ PACAP واضطراب الهلع".

ووجد الباحثون أن أعراض الذعر يمكن تقليلها عن طريق تثبيط إشارات PACAP.

الآن، يريدون تحويل انتباههم إلى العلاقة بين القلق والذعر.

ويمكن لنوبات الهلع أن تأتي فجأة ومن دون سبب واضح، كما قال هان، في حين أن اضطرابات القلق عادة ما يكون لها محفزات واضحة.

"نظرًا لأن القلق يبدو أنه يعمل بشكل عكسي مع دائرة الذعر الدماغية، سيكون من المثير للاهتمام أن ننظر إلى التفاعل بين القلق والذعر، لأننا نحتاج الآن إلى شرح كيف أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق لديهم ميل أكبر للتعرض لنوبات الهلع"، وفق ما قال كانغ.
 

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