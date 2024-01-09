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ما هو سبب ظهور الثقوب غير المنتظمة على الجبن السويسري؟
صحة وتغذية
2024-01-09 | 05:18
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ما هو سبب ظهور الثقوب غير المنتظمة على الجبن السويسري؟
ما هو سبب ظهور الثقوب غير المنتظمة على الجبن السويسري؟
إذا كنت من محبي الجبن، فسوف تتعرف على الجبن السويسري من مسافة ميل بفضل مظهره المميز. ولكن هل توقفت يومًا وفكرت في سبب ظهور ثقوبه غير المنتظمة؟
يعود أصل جبن جبال الألب إلى المنطقة المحيطة بإيمنتال في سويسرا، ويشار إلى الثقوب في الواقع باسم "العيون".
ولكن الآن تم حل اللغز. إن فقاعات ثاني أكسيد الكربون التي تتشكل أثناء عملية الإنتاج هي التي تعطي الجبن السويسري ثقوبه، وفق ما نقل موقع
ميرور
البريطاني.
Propionibacterium shermanii (المعروف أيضًا باسم Props) هو نوع من البكتيريا التي توجد عادة في القش والأعشاب والتربة - والتي تتمكن من التسلل إلى الحليب الخام عندما يتم حلب الأبقار.
وتقول شركة US Dairy: "إن عملية البسترة تقتل البكتيريا الموجودة في الحليب، بما في ذلك الدعائم، لذلك إذا تم استخدام الحليب المبستر كقاعدة للحليب السويسري، فإن صانعي الجبن يضيفون بعضًا منه مرة أخرى حتى تتشكل العيون... بعد أن يتم تصنيع الجبن السويسري وتتبيله، يتم وضع الكتل أو العجلات في غرف دافئة، مما يساعد الدعائم على إنتاج ثاني أكسيد الكربون ويحافظ أيضًا على الجبن بالقوام الصحيح."
ويُذكر أن الدعائم هي التي تعطي الجبن السويسري نكهة المكسرات. الأجبان مثل Baby Swiss لا يُترك لفترة طويلة، مما يعني أن العيون تكون صغيرة جدًا والنكهة أكثر اعتدالًا. لكي يتم تصنيف الجبن على أنه سويسري تقليدي، يجب أن يكون عمره 60 يومًا على الأقل.
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