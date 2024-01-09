2min

كم ليلة يمكنك ارتداء ملابس النوم قبل غسلها... هذا ما كشفه الطب!

كم ليلة يمكنك ارتداء ملابس النوم قبل غسلها... هذا ما كشفه الطب!







ووفقا للدكتور جيسون سينغ من ولاية فرجينيا، لا ينبغي عليك ارتداء البيجامة لأيام عدة متتالية وبالتأكيد لا ينبغي أن ترتدي نفس البيجامة لأسابيع متتالية. وقال الطبيب إن الاستمرار في ارتداء نفس ملابس النوم قد يؤدي إلى تراكم "الخلايا الميتة والزيوت وغيرها من المواد"، وفق ما نقل موقع



وتراكم كل هذا يمكن أن يؤدي إلى نمو البكتيريا وآخر شيء تحتاجه هو النوم بملابس غير نظيفة. وحتى عندما كشف الطبيب عن عدد الأيام التي يجب ألا تتجاوز فيها ارتداء نفس البيجامة، قال إن هذا قد يختلف اعتمادًا على ما إذا كنت تتعرق كثيرًا وما إذا كان الليل دافئًا.



ومن خلال منشوره على إنستغرام، شارك الدكتور جيسون أنه يجب عليك ارتداء نفس ملابس النوم لمدة ثلاث ليال متتالية فقط. وقال مخاطبًا متابعيه: "أعلم أن الكثير منكم يحب التمسك بملابس النوم المفضلة لديه لأسابيع في كل مرة، وأنا هنا لأخبركم أن هذا أمر سيئ جدًا".



كشف أحد الأطباء عن عدد للمرات التي يجب عليك فيها ارتداء بيجاماتك قبل غسلها، مما أدى إلى انقسام رواد الإنترنت.ووفقا للدكتور جيسون سينغ من ولاية فرجينيا، لا ينبغي عليك ارتداء البيجامة لأيام عدة متتالية وبالتأكيد لا ينبغي أن ترتدي نفس البيجامة لأسابيع متتالية. وقال الطبيب إن الاستمرار في ارتداء نفس ملابس النوم قد يؤدي إلى تراكم "الخلايا الميتة والزيوت وغيرها من المواد"، وفق ما نقل موقع ميرور البريطاني.وتراكم كل هذا يمكن أن يؤدي إلى نمو البكتيريا وآخر شيء تحتاجه هو النوم بملابس غير نظيفة. وحتى عندما كشف الطبيب عن عدد الأيام التي يجب ألا تتجاوز فيها ارتداء نفس البيجامة، قال إن هذا قد يختلف اعتمادًا على ما إذا كنت تتعرق كثيرًا وما إذا كان الليل دافئًا.ومن خلال منشوره على إنستغرام، شارك الدكتور جيسون أنه يجب عليك ارتداء نفس ملابس النوم لمدة ثلاث ليال متتالية فقط. وقال مخاطبًا متابعيه: "أعلم أن الكثير منكم يحب التمسك بملابس النوم المفضلة لديه لأسابيع في كل مرة، وأنا هنا لأخبركم أن هذا أمر سيئ جدًا".