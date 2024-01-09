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هل تُعتبر الأجهزة المساعدة على السمع حلا للوفاة المبكرة؟... دراسة جديدة تكشف التفاصيل!
صحة وتغذية
2024-01-09 | 09:17
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هل تُعتبر الأجهزة المساعدة على السمع حلا للوفاة المبكرة؟... دراسة جديدة تكشف التفاصيل!
هل تُعتبر الأجهزة المساعدة على السمع حلا للوفاة المبكرة؟... دراسة جديدة تكشف التفاصيل!
توصلت دراسة جديدة إلى أن الأجهزة التي تساعد في علاج فقدان السمع يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة، إذ قام علماء جامعة جنوب كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدراسة تأثير هذه الأجهزة على البالغين وعلاقتها بتأخير الوفاة، وفق ما نقل موقع "
People
" الالكتروني.
وقالت الدكتورة في طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة السريرية "جانيت تشوي"، إن الدراسة وجدت انخفاضًا في خطر الوفاة بنسبة 24% بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون السماعة الطبية والمساعِدة.
ونظرت الدراسة في بيانات أكثر من عشرة آلاف شخص، بما في ذلك ما يقارب الألفي فرد تم تحديدهم على أنهم يعانون من فقدان السمع. ومن بين هؤلاء، أبلغت مجموعة صغيرة عن استخدام الأدوات المساعدة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، مقارنة بمجموعة أكبر من الأفراد الذين أفادوا أنهم لم يستخدموا مثل هذه الأجهزة مطلقًا.
وبعد دراسة معدلات الوفيات بين عامي 1999 و2012، وجد الباحثون أنه لا يوجد فرق بين الأشخاص الذين استخدموا الأجهزة السمعية من حين لآخر وأولئك الذين لم يستخدموها مطلقًا، ووجدوا كذلك أن الذين يرتدون السماعات الطبية بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة بشكل ملحوظ.
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