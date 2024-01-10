الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حقيقة قاتمة ومقرفة كشفها أحد الأطباء حول عدم تنظيف سرة البطن... هذا ما يتجمع داخلها! (فيديو)
صحة وتغذية
2024-01-10 | 06:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
حقيقة قاتمة ومقرفة كشفها أحد الأطباء حول عدم تنظيف سرة البطن... هذا ما يتجمع داخلها! (فيديو)
حقيقة قاتمة ومقرفة كشفها أحد الأطباء حول عدم تنظيف سرة البطن... هذا ما يتجمع داخلها! (فيديو)
هل تقوم بتنظيف كل مناطق جسمك عند الاستحمام أم أنك تتجاهل أجزاء من الجسم على أمل أن يقوم الماء الذي يجري على جسمك بهذه المهمة؟
وفقًا لأحد الأطباء، يجب أن يكون تنظيف سرة بطنك أمرا روتينيا تقوم به دائما، وإلا سينتهي بك الأمر بمفاجأة سيئة تنمو في داخلها. وقال الخبير إن "أطنانًا من الأمور" يمكن أن تتراكم في سرة البطن إذا لم تقم بتنظيفها بعمق وبانتظام.
مقطع فيديو قصير حديث، شاركه الدكتور سرمد مزهر مع متابعيه، جعلهم "يشعرون بالغثيان"، بعد اكتشاف ما يمكن أن يكون في سرتهم إذا لم يتم غسلها بشكل صحيح. وأظهر للمشاهدين في الفيديو صورا مرعبة لعواقب عدم تنظيفها، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
الدكتور سرمد مزهر، وهو طبيب بريطاني حائز على جوائز، لديه أكثر من 54000 مشترك على موقع يوتيوب مع محتوى يناقش الأمراض المختلفة ويتحقق من الأعمال الدرامية الطبية.
وقال في حديثه لمتابعيه: "هل سبق لك أن نظفت سرتك عن عمد؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن الممكن أن يكون هذا أنت. كما ترون، يقوم معظمنا بتنظيف سريع بإصبعنا في الحمام."
وأخبر أتباعه أن ما يكمن تحت السرة كان عبارة عن "أطنان من بقايا قطنيات وغيرها... مضغوطة في هذه الحفرة"، بما في ذلك "قطع من الملابس، والشعر، مجرد قطع عشوائية من الجلد عالقة هناك".
وإذا كنت تحب مشاهدة هذا النوع من الأشياء، ويبدو أن الطبيب يحب ذلك، فقد قال إنه "أمر مُرضي للغاية أن تقوم بإزالة" المادة اللزجة، لكنه أضاف أن "معرفة وجودها هناك أمر قاتم جدًا".
وعند مناقشة الطبيعة العامة لسرة البطن، قال الطبيب: "بشكل عام، لا تسبب الكثير من المشاكل. ولكن إذا تركتها لفترة من الوقت من دون تنظيف، فمن الممكن أن تبدأ باصدار رائحة كريهة جدًا.
"قد تسبب أيضًا تهيجًا في السرة وأحيانًا عدوى بسيطة في المنطقة. وبافتراض أن هذا هو الحال، يمكن أن يبدأ في الواقع ظهور بعض القيح المحيط بالمنطقة هناك"، بحسب الطبيب.
وقال الطبيب إنه يجب على الناس البدء "بتنظيف" سرة البطن عمداً، وأوصى باستخدام براعم القطن.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
قاتمة
ومقرفة
كشفها
الأطباء
تنظيف
البطن...
يتجمع
داخلها!
(فيديو)
التالي
الخبراء يحذرون... جنبوا أطفالكم الجلوس أمام الشاشات حتى هذا العمر: تداعيات الإهمال خطيرة!
لهذا السبب يتعفّن الطحين في الخزانة... لن تصدقوا ما هو المكان المناسب لحمايته من السوس!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر كاذب
2024-01-03
ما حقيقة الفيديو المتداول على أنه للحظة استهداف المبنى لاغتيال العاروري في الضاحية؟
خبر كاذب
2024-01-03
ما حقيقة الفيديو المتداول على أنه للحظة استهداف المبنى لاغتيال العاروري في الضاحية؟
0
منوعات
2024-01-01
آلاف يتجمعون في تايمز سكوير بنيويورك لمشاهدة إسقاط كرة العام الجديد (فيديو)
منوعات
2024-01-01
آلاف يتجمعون في تايمز سكوير بنيويورك لمشاهدة إسقاط كرة العام الجديد (فيديو)
0
منوعات
2023-12-30
خلال الفحص الروتيني... لن تُصدّقوا ما وجدوه الأطباء داخل أمعاء رجل مسنّ! (فيديو)
منوعات
2023-12-30
خلال الفحص الروتيني... لن تُصدّقوا ما وجدوه الأطباء داخل أمعاء رجل مسنّ! (فيديو)
0
أمن وقضاء
2023-12-23
حمية: هذا الفيديو لنهر بيروت يُظهر عدم انسياب المياه بسبب عدم تنظيف مجراه..."ما بقى بدها تحليل وتعليل"
أمن وقضاء
2023-12-23
حمية: هذا الفيديو لنهر بيروت يُظهر عدم انسياب المياه بسبب عدم تنظيف مجراه..."ما بقى بدها تحليل وتعليل"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:10
الخبراء يحذرون... جنبوا أطفالكم الجلوس أمام الشاشات حتى هذا العمر: تداعيات الإهمال خطيرة!
صحة وتغذية
07:10
الخبراء يحذرون... جنبوا أطفالكم الجلوس أمام الشاشات حتى هذا العمر: تداعيات الإهمال خطيرة!
0
صحة وتغذية
16:44
لهذا السبب يتعفّن الطحين في الخزانة... لن تصدقوا ما هو المكان المناسب لحمايته من السوس!
صحة وتغذية
16:44
لهذا السبب يتعفّن الطحين في الخزانة... لن تصدقوا ما هو المكان المناسب لحمايته من السوس!
0
صحة وتغذية
2024-01-09
هل تُعتبر الأجهزة المساعدة على السمع حلا للوفاة المبكرة؟... دراسة جديدة تكشف التفاصيل!
صحة وتغذية
2024-01-09
هل تُعتبر الأجهزة المساعدة على السمع حلا للوفاة المبكرة؟... دراسة جديدة تكشف التفاصيل!
0
صحة وتغذية
2024-01-09
كم ليلة يمكنك ارتداء ملابس النوم قبل غسلها... هذا ما كشفه الطب!
صحة وتغذية
2024-01-09
كم ليلة يمكنك ارتداء ملابس النوم قبل غسلها... هذا ما كشفه الطب!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-01-08
استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله بالغارة الاسرائيلية على خربة سلم
أخبار لبنان
2024-01-08
استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله بالغارة الاسرائيلية على خربة سلم
0
صحة وتغذية
2024-01-09
كم ليلة يمكنك ارتداء ملابس النوم قبل غسلها... هذا ما كشفه الطب!
صحة وتغذية
2024-01-09
كم ليلة يمكنك ارتداء ملابس النوم قبل غسلها... هذا ما كشفه الطب!
0
منوعات
2024-01-09
بعد الحادث المرعب في احدى طياراتها... ما اكتشفه شركة ألاسكا إيرلاينز داخل بعض طياراتها مخيف ومثير للقلق!
منوعات
2024-01-09
بعد الحادث المرعب في احدى طياراتها... ما اكتشفه شركة ألاسكا إيرلاينز داخل بعض طياراتها مخيف ومثير للقلق!
0
اخبار البرامج
2024-01-07
"تعرضت للتنمر وكنت حس حالي مختلف": "بإجر ونص"...هذا ما حققه الشاب اللبناني أرز زهرالدين!
اخبار البرامج
2024-01-07
"تعرضت للتنمر وكنت حس حالي مختلف": "بإجر ونص"...هذا ما حققه الشاب اللبناني أرز زهرالدين!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:15
بو صعب الحل ليس بالحرب بل بالجهد الدبلوماسي
أخبار لبنان
08:15
بو صعب الحل ليس بالحرب بل بالجهد الدبلوماسي
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
الخروقات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة... فكيف هو المشهد؟
تقارير نشرة الاخبار
08:05
الخروقات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة... فكيف هو المشهد؟
0
أخبار لبنان
06:28
لقاء جمع وفدًا من كتلة اللقاء الديمقراطيّ والصايغ
أخبار لبنان
06:28
لقاء جمع وفدًا من كتلة اللقاء الديمقراطيّ والصايغ
0
أخبار لبنان
06:24
الجميل التقى السفير الفرنسي: نقلنا له هواجسنا بما يتعلق بتطورات الجنوب
أخبار لبنان
06:24
الجميل التقى السفير الفرنسي: نقلنا له هواجسنا بما يتعلق بتطورات الجنوب
0
أخبار لبنان
05:51
كيف يبدو الوضع الميدانيّ في الجنوب اليوم؟
أخبار لبنان
05:51
كيف يبدو الوضع الميدانيّ في الجنوب اليوم؟
0
أخبار دولية
05:26
السوداني: العراق يسعى إلى خروج سريع للقوات الأميركية
أخبار دولية
05:26
السوداني: العراق يسعى إلى خروج سريع للقوات الأميركية
0
أخبار لبنان
04:32
افرام: أنا أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية... والبزري: لم نصل إلى مرحلة الأسماء في اللقاءات
أخبار لبنان
04:32
افرام: أنا أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية... والبزري: لم نصل إلى مرحلة الأسماء في اللقاءات
0
أخبار لبنان
04:30
بلينكن في إسرائيل والأخيرة مستمرة في قتالها ضد حزب الله
أخبار لبنان
04:30
بلينكن في إسرائيل والأخيرة مستمرة في قتالها ضد حزب الله
0
أخبار دولية
01:14
إسقاط طائرات أطلقها الحوثيون على جنوب البحر الأحمر
أخبار دولية
01:14
إسقاط طائرات أطلقها الحوثيون على جنوب البحر الأحمر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الى المالكين والمستأجرين... هكذا أصبح قانون الإيجارات غير السكنية بعد تعديله
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الى المالكين والمستأجرين... هكذا أصبح قانون الإيجارات غير السكنية بعد تعديله
2
حال الطقس
00:00
منخفض جويّ يسيطر على لبنان... وهذا ما في تفاصيله
حال الطقس
00:00
منخفض جويّ يسيطر على لبنان... وهذا ما في تفاصيله
3
منوعات
16:55
عائلة تُطرد من مقهى لهذا السبب... وتصرف مدير المطعم يخلق جدلًا وتوترًا بين المتابعين!
منوعات
16:55
عائلة تُطرد من مقهى لهذا السبب... وتصرف مدير المطعم يخلق جدلًا وتوترًا بين المتابعين!
4
منوعات
10:04
ما حصل لشابة داخل السجن أدّى إلى نهايتها... أُجبرت على التدريب عاريةَ وهذا كان مصيرها!
منوعات
10:04
ما حصل لشابة داخل السجن أدّى إلى نهايتها... أُجبرت على التدريب عاريةَ وهذا كان مصيرها!
5
فنّ
03:31
تطوّرات حالة نادين الراسي الصحيّة... ووالدتها في المستشفى أيضاً
فنّ
03:31
تطوّرات حالة نادين الراسي الصحيّة... ووالدتها في المستشفى أيضاً
6
أمن وقضاء
15:44
الجيش: العثور على 5 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية
أمن وقضاء
15:44
الجيش: العثور على 5 خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية
7
صحة وتغذية
16:44
لهذا السبب يتعفّن الطحين في الخزانة... لن تصدقوا ما هو المكان المناسب لحمايته من السوس!
صحة وتغذية
16:44
لهذا السبب يتعفّن الطحين في الخزانة... لن تصدقوا ما هو المكان المناسب لحمايته من السوس!
8
تقارير نشرة الاخبار
14:03
علاقة حب متجذرة في بيروت... هل تتغلب على العنصرية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
علاقة حب متجذرة في بيروت... هل تتغلب على العنصرية؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More