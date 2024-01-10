حقيقة قاتمة ومقرفة كشفها أحد الأطباء حول عدم تنظيف سرة البطن... هذا ما يتجمع داخلها! (فيديو)

حقيقة قاتمة ومقرفة كشفها أحد الأطباء حول عدم تنظيف سرة البطن... هذا ما يتجمع داخلها! (فيديو)







وفقًا لأحد الأطباء، يجب أن يكون تنظيف سرة بطنك أمرا روتينيا تقوم به دائما، وإلا سينتهي بك الأمر بمفاجأة سيئة تنمو في داخلها. وقال الخبير إن "أطنانًا من الأمور" يمكن أن تتراكم في سرة البطن إذا لم تقم بتنظيفها بعمق وبانتظام.



مقطع فيديو قصير حديث، شاركه الدكتور سرمد مزهر مع متابعيه، جعلهم "يشعرون بالغثيان"، بعد اكتشاف ما يمكن أن يكون في سرتهم إذا لم يتم غسلها بشكل صحيح. وأظهر للمشاهدين في الفيديو صورا مرعبة لعواقب عدم تنظيفها، وفق ما نقل موقع هل تقوم بتنظيف كل مناطق جسمك عند الاستحمام أم أنك تتجاهل أجزاء من الجسم على أمل أن يقوم الماء الذي يجري على جسمك بهذه المهمة؟وفقًا لأحد الأطباء، يجب أن يكون تنظيف سرة بطنك أمرا روتينيا تقوم به دائما، وإلا سينتهي بك الأمر بمفاجأة سيئة تنمو في داخلها. وقال الخبير إن "أطنانًا من الأمور" يمكن أن تتراكم في سرة البطن إذا لم تقم بتنظيفها بعمق وبانتظام.مقطع فيديو قصير حديث، شاركه الدكتور سرمد مزهر مع متابعيه، جعلهم "يشعرون بالغثيان"، بعد اكتشاف ما يمكن أن يكون في سرتهم إذا لم يتم غسلها بشكل صحيح. وأظهر للمشاهدين في الفيديو صورا مرعبة لعواقب عدم تنظيفها، وفق ما نقل موقع ميرور

الدكتور سرمد مزهر، وهو طبيب بريطاني حائز على جوائز، لديه أكثر من 54000 مشترك على موقع يوتيوب مع محتوى يناقش الأمراض المختلفة ويتحقق من الأعمال الدرامية الطبية.



وقال في حديثه لمتابعيه: "هل سبق لك أن نظفت سرتك عن عمد؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن الممكن أن يكون هذا أنت. كما ترون، يقوم معظمنا بتنظيف سريع بإصبعنا في الحمام."



وأخبر أتباعه أن ما يكمن تحت السرة كان عبارة عن "أطنان من بقايا قطنيات وغيرها... مضغوطة في هذه الحفرة"، بما في ذلك "قطع من الملابس، والشعر، مجرد قطع عشوائية من الجلد عالقة هناك".



وإذا كنت تحب مشاهدة هذا النوع من الأشياء، ويبدو أن الطبيب يحب ذلك، فقد قال إنه "أمر مُرضي للغاية أن تقوم بإزالة" المادة اللزجة، لكنه أضاف أن "معرفة وجودها هناك أمر قاتم جدًا".



وعند مناقشة الطبيعة العامة لسرة البطن، قال الطبيب: "بشكل عام، لا تسبب الكثير من المشاكل. ولكن إذا تركتها لفترة من الوقت من دون تنظيف، فمن الممكن أن تبدأ باصدار رائحة كريهة جدًا.



"قد تسبب أيضًا تهيجًا في السرة وأحيانًا عدوى بسيطة في المنطقة. وبافتراض أن هذا هو الحال، يمكن أن يبدأ في الواقع ظهور بعض القيح المحيط بالمنطقة هناك"، بحسب الطبيب.



وقال الطبيب إنه يجب على الناس البدء "بتنظيف" سرة البطن عمداً، وأوصى باستخدام براعم القطن.