أي وقت من اليوم هو الأنسب لخسارة الوزن عند ممارسة الرياضة؟

أي وقت من اليوم هو الأنسب لخسارة الوزن عند ممارسة الرياضة؟



كشفت دراسة جديدة أن الوقت الذي يختاره الشخص لممارسة التمارين الرياضية قد يكون له تأثير على فقدان الوزن.



واستخدمت الدراسة الحديثة نتائج مسح شمل أكثر من 5 آلاف شخص ما بين عامي 2003 و2006.



ولاحظ الباحثون "وجود ارتباط قوي" بين ممارسة التمارين الصباحية وانخفاض السمنة، حيث كانوا هؤلاء الأشخاص يستهلكون سعرات حرارية أقل.



وكانت "الفئة الصباحية" تضم نسبة أكبر من النساء مقارنة مع الرجال.



وقالت الدكتورة سو ديكوتيس المتخصصة في فقدان الوزن: "أفضل تمرين هو أي شيء يمكنك القيام به. وأنصح الناس دائما ممارسة التمارين الرياضية عندما يستطيعون ذلك".