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إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟

صحة وتغذية
2024-01-11 | 04:20
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إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟
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إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟

من المهم إلقاء الضوء على أهمية النظافة الشخصية بناءً على توجيهات خبراء الجلد، حيث يشيرون إلى تردد تغيير الملابس الداخلية للرجال والنساء.
 
ووفقًا لما شاركه الخبراء مع موقع "ديلي ميل"، قد لا يكون من الضروري للرجال تغيير ملابسهم الداخلية يوميًا في حالات النشاط والتعرق القليل.
 
ومع ذلك، تواجه النساء بسبب طريقة أجسادهنّ، مخاطر أعلى، مما يجعل تغيير الملابس اليومي ضروريًا للحفاظ على نظافة جيدة.
 
وأوضحت الدكتورة أنجو ميثيل، طبيبة الأمراض الجلدية في ClinicSpots، أنه في حالات النشاط والتعرق القليل، قد يجد الرجال الانتظار مناسباً حتى 48 ساعة قبل تجديد ملابسهم الداخلية. ويوفر أسلوب الملابس الفضفاضة لهم المرونة في مدة ارتداء الملابس الداخلية.
 
ويواجه كل من الرجال والنساء مخاطر مشتركة عند ارتداء نفس الملابس الداخلية لفترات طويلة.
 
بدورها، أبرزت سارة روبرتس، أخصائية العناية بالبشرة المرخصة ومؤسسة A Beauty Edit، العواقب المشتركة، بما في ذلك التهيج الجلدي والطفح الجلدي وتفاقم الحالات السابقة مثل الأكزيما أو الصدفية.
 
وتتزايد مخاطر تهيج الجلد وفخ الرطوبة عند إعادة ارتداء الملابس الداخلية دون غسلها. كما يساهم الاحتكاك والرطوبة المحتجزة في هذه المشكلات، مما يبرز أهمية الحفاظ على نظافة الملابس الداخلية.
 
وتواجه النساء، بفضل أنابيب البول الأقصر، خطرًا أعلى من الإصابة بالعدوى. وهذا يجعل تغيير الملابس الداخلية بانتظام ضروريًا لتقليل مخاطر الإصابة.
 
على الرغم من أنه قد يكون من المقبول لكل من الرجال والنساء أن ينتظروا قبل تغيير ملابسهم الداخلية لمدة تصل إلى يومين، يشدد أطباء الجلد بقوة على ضرورة تغيير الملابس الداخلية مرة واحدة على الأقل يوميًا لتقليل خطر الإصابة.

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صحة وتغذية

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