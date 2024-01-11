الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دراسة: اعتماد هذا النظام الغذائي قد يقلل من خطر الإصابة بكورونا
صحة وتغذية
2024-01-11 | 08:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دراسة: اعتماد هذا النظام الغذائي قد يقلل من خطر الإصابة بكورونا
تشير دراسة حديثة إلى أن النظام الغذائي الخالي من اللحوم قد يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "BMJ Nutrition Prevention and Health".
وأظهرت الدراسة أن الارتباط بين النظام الغذائي النباتي والانخفاض في احتمالات الإصابة بالفيروس يصل إلى 39 في المئة.
بدوره، أشار رئيس فريق البحث، الدكتور جوليو سيزار أكوستا نافارو، إلى أهمية اتباع نظام غذائي نباتي في ظل نتائج هذه الدراسة ونتائج أبحاث أخرى. وأوصى بتبني هذا النهج الغذائي الصحي، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الوقاية من كوفيد-19.
وشملت الدراسة متابعة نظام غذائي لحوالي 700 متطوع بين آذار وتموز عام 2022، بهدف تقييم تأثير النظام الغذائي النباتي على تعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بكوفيد-19.
وكشفت نتائج الدراسة أن آكلي اللحوم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس مقارنة بالأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.
وفي ضوء هذه النتائج، فإن اتباع نظام غذائي خالٍ من اللحوم قد يلعب دورًا في تعزيز جهاز المناعة وحماية الفرد من العدوى.
وتأتي هذه الدراسة في سياق تحذيرات رئيس منظمة الصحة العالمية حول زيادة انتقال كوفيد-19 نتيجة التجمعات خلال العطلات وانتشار السلالات الجديدة.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
نظام
غذائي
خال
اللحوم
نظام نباتي
آكلي اللحوم
تقليل
خطر
الإصابة
كورونا
فيروس
كوفيد-19
دراسة
نتائج.
التالي
أي وقت من اليوم هو الأنسب لخسارة الوزن عند ممارسة الرياضة؟
الخبراء يحذرون... جنبوا أطفالكم الجلوس أمام الشاشات حتى هذا العمر: تداعيات الإهمال خطيرة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-01-06
المسبار الهنديّ لدراسة النظام الشمسيّ يصل بنجاح إلى مدار الشمس
أخبار دولية
2024-01-06
المسبار الهنديّ لدراسة النظام الشمسيّ يصل بنجاح إلى مدار الشمس
0
آخر الأخبار
2023-12-15
ملحم خلف من مجلس النواب: ما حصل هو تعليق مقنّع للدستور وهذا التعليق المقنّع هو بمثابة انقلاب على الدولة وعلى النظام العام وعلى سيادة القانون وما حصل اليوم هو مخالفة
آخر الأخبار
2023-12-15
ملحم خلف من مجلس النواب: ما حصل هو تعليق مقنّع للدستور وهذا التعليق المقنّع هو بمثابة انقلاب على الدولة وعلى النظام العام وعلى سيادة القانون وما حصل اليوم هو مخالفة
0
آخر الأخبار
2023-12-14
اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية بعد إدخال تعديلات على بعض مواده
آخر الأخبار
2023-12-14
اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية بعد إدخال تعديلات على بعض مواده
0
صحة وتغذية
2023-12-12
إضافة جديدة على قائمة فوائد المشي... يقللّ خطر الإصابة بهذا المرض الخبيث!
صحة وتغذية
2023-12-12
إضافة جديدة على قائمة فوائد المشي... يقللّ خطر الإصابة بهذا المرض الخبيث!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
04:20
إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟
صحة وتغذية
04:20
إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟
0
صحة وتغذية
03:50
أي وقت من اليوم هو الأنسب لخسارة الوزن عند ممارسة الرياضة؟
صحة وتغذية
03:50
أي وقت من اليوم هو الأنسب لخسارة الوزن عند ممارسة الرياضة؟
0
صحة وتغذية
2024-01-10
الخبراء يحذرون... جنبوا أطفالكم الجلوس أمام الشاشات حتى هذا العمر: تداعيات الإهمال خطيرة!
صحة وتغذية
2024-01-10
الخبراء يحذرون... جنبوا أطفالكم الجلوس أمام الشاشات حتى هذا العمر: تداعيات الإهمال خطيرة!
0
صحة وتغذية
2024-01-10
حقيقة قاتمة ومقرفة كشفها أحد الأطباء حول عدم تنظيف سرة البطن... هذا ما يتجمع داخلها! (فيديو)
صحة وتغذية
2024-01-10
حقيقة قاتمة ومقرفة كشفها أحد الأطباء حول عدم تنظيف سرة البطن... هذا ما يتجمع داخلها! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:56
إلامَ انتهت محادثات وزيرة الخارجية الألمانية؟ (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:56
إلامَ انتهت محادثات وزيرة الخارجية الألمانية؟ (نداء الوطن)
0
منوعات
2024-01-09
مأساة عاشتها سيدة في عيد الأم... ذهبت للاطمئنان على طفلها فوجدته متوفياً!
منوعات
2024-01-09
مأساة عاشتها سيدة في عيد الأم... ذهبت للاطمئنان على طفلها فوجدته متوفياً!
0
أخبار دولية
16:38
مروحية أممية تنفذ "هبوطاً إضطرارياً" في الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن
أخبار دولية
16:38
مروحية أممية تنفذ "هبوطاً إضطرارياً" في الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن
0
آخر الأخبار
05:11
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
آخر الأخبار
05:11
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
الصادق: تجهيزات المطار التكنولوجية قديمة
أخبار لبنان
08:00
الصادق: تجهيزات المطار التكنولوجية قديمة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:42
قصف اسرائيليّ طاول مركز الهيئة الصحية ومستوصف... كيف المشهد في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
07:42
قصف اسرائيليّ طاول مركز الهيئة الصحية ومستوصف... كيف المشهد في الجنوب؟
0
اقتصاد
07:17
منصوري : لا يمكن ردّ الودائع من دون بناء اقتصاد واعادة بناء الثقة
اقتصاد
07:17
منصوري : لا يمكن ردّ الودائع من دون بناء اقتصاد واعادة بناء الثقة
0
أخبار دولية
06:31
أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تستمع لادعاءات إبادة جماعية في غزة..جنوب افريقيا تطالب بتعليق للحملة العسكرية
أخبار دولية
06:31
أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تستمع لادعاءات إبادة جماعية في غزة..جنوب افريقيا تطالب بتعليق للحملة العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
لقاء الضفة الغربية بين بلينكن وعباس… كلٌّ على ضفته
تقارير نشرة الاخبار
14:05
لقاء الضفة الغربية بين بلينكن وعباس… كلٌّ على ضفته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
هل نجح بلينكن في تخفيض نسبة التوتر والرغبة في التصعيد إسرائيليًا مع لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
هل نجح بلينكن في تخفيض نسبة التوتر والرغبة في التصعيد إسرائيليًا مع لبنان؟
0
أخبار دولية
13:58
غانتس يوجه تحذيرًا للحكومة اللبنانية
أخبار دولية
13:58
غانتس يوجه تحذيرًا للحكومة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نباريج مع مواد حارقة من إسرائيل إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نباريج مع مواد حارقة من إسرائيل إلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
نعم لتطبيق خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:52
نعم لتطبيق خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل... لماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:19
معلومات للـLBCI تنفي أن يكون لدى منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١
خبر عاجل
12:19
معلومات للـLBCI تنفي أن يكون لدى منصوري اي توجه لتحديد سعر جديد للدولار بموجب التعميم ١٥١
2
امن وقضاء
12:42
الجيش: التحذير من خطر البالونات الحرارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي فوق القرى والبلدات اللبنانية
امن وقضاء
12:42
الجيش: التحذير من خطر البالونات الحرارية التي يطلقها العدو الإسرائيلي فوق القرى والبلدات اللبنانية
3
خبر عاجل
23:58
التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور
خبر عاجل
23:58
التحكم المروري: إنقلاب حمولة من شاحنة على طريق جسر أنطلياس باتجاه بيروت ما أدى إلى قطع الطريق في المحلة وحركة المرور كثيفة وعناصر من مفرزة سير الجديدة في المحلة لتسهيل المرور
4
اخبار البرامج
14:38
تزوج من "جنيّة من العالم الآخر" ولديه منها أولاد...هذه قصة عباس الغريبة وهكذا تظهر عليه "ماريتال"!
اخبار البرامج
14:38
تزوج من "جنيّة من العالم الآخر" ولديه منها أولاد...هذه قصة عباس الغريبة وهكذا تظهر عليه "ماريتال"!
5
منوعات
15:27
فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!
منوعات
15:27
فُقدت قبل عيد الميلاد بأيام...وتم العثور عليها جثة هامدة: إليكم التفاصيل!
6
فنّ
05:18
وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى
فنّ
05:18
وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى
7
حال الطقس
00:10
برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟
حال الطقس
00:10
برق ورعد وخطر تشكل سيول... ماذا عن الثلوج؟
8
فنّ
05:20
رقصة نانسي عجرم لحظة وصولها الى العلا بالسعودية... لم تسلم من الانتقادات (فيديو)
فنّ
05:20
رقصة نانسي عجرم لحظة وصولها الى العلا بالسعودية... لم تسلم من الانتقادات (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More