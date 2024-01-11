دراسة: اعتماد هذا النظام الغذائي قد يقلل من خطر الإصابة بكورونا

تشير دراسة حديثة إلى أن النظام الغذائي الخالي من اللحوم قد يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "BMJ Nutrition Prevention and Health".

وأظهرت الدراسة أن الارتباط بين النظام الغذائي النباتي والانخفاض في احتمالات الإصابة بالفيروس يصل إلى 39 في المئة.

بدوره، أشار رئيس فريق البحث، الدكتور جوليو سيزار أكوستا نافارو، إلى أهمية اتباع نظام غذائي نباتي في ظل نتائج هذه الدراسة ونتائج أبحاث أخرى. وأوصى بتبني هذا النهج الغذائي الصحي، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الوقاية من كوفيد-19.

وشملت الدراسة متابعة نظام غذائي لحوالي 700 متطوع بين آذار وتموز عام 2022، بهدف تقييم تأثير النظام الغذائي النباتي على تعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بكوفيد-19.

وكشفت نتائج الدراسة أن آكلي اللحوم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس مقارنة بالأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.

وفي ضوء هذه النتائج، فإن اتباع نظام غذائي خالٍ من اللحوم قد يلعب دورًا في تعزيز جهاز المناعة وحماية الفرد من العدوى.

وتأتي هذه الدراسة في سياق تحذيرات رئيس منظمة الصحة العالمية حول زيادة انتقال كوفيد-19 نتيجة التجمعات خلال العطلات وانتشار السلالات الجديدة.