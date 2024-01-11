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قد تخلطين بينها وبين الشعور "بالإرهاق"... علامات غريبة جدا تدل على أنك حامل!
صحة وتغذية
2024-01-11 | 12:30
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قد تخلطين بينها وبين الشعور "بالإرهاق"... علامات غريبة جدا تدل على أنك حامل!
قد تخلطين بينها وبين الشعور "بالإرهاق"... علامات غريبة جدا تدل على أنك حامل!
هناك بعض العلامات الواضحة للحمل المبكر مثل الغثيان الصباحي، وانقطاع الدورة الشهرية، وألم الثديين، والتعب - ولكن هناك القليل من العلامات التي قد تكون أكثر غموضًا ويمكن الخلط بينها وبين علامات الانفلوانزا والارهاق بسهولة.
ويمكن تفويت هذه العلامات، خاصة أن في هذا الوقت من العام يشعر الناس بالبرد والمرض. ومع ذلك، أوضحت "هيلث لاين" في أن الشعور ببعض الارهاق قد يكون أيضًا علامة مبكرة على الحمل، وفق ما نقل موقع
ميرور
البريطاني.
وأوضحت "هيلث لاين" أن "الحمل يقلل من مناعتك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. وليس من غير المألوف أن تعاني من أعراض تشبه أعراض البرد أو الأنفلونزا في وقت مبكر من الحمل".
كما أوضح موقع "هيلث لاين" أن النساء الحوامل بحاجة إلى توخي الحذر عند الإصابة بالأنفلونزا، لأنهن"أكثر عرضة" للأمراض الشديدة و"مضاعفات" الأنفلونزا. كل هذا يمكن أن يؤدي إلى "مشاكل صحية خطيرة" للطفل أيضًا. وأكدت "هيلث لاين" أنه يمكن للطبيب أن يوصي بخيارات العلاج "الآمنة للحمل" إذا لزم الأمر.
وهناك علامة أخرى للحمل المبكر وهي الشعور بالانتفاخ والإمساك. ويرجع ذلك إلى التغيرات الهرمونية بسبب الحمل، و"بالإضافة إلى ذلك، مع نمو الرحم أثناء الحمل، تتغير الأمعاء عادةً، مما قد يؤثر أيضًا على انتظامك".
إذا كنت تعتقدين أنك حامل، فمن المستحسن إجراء اختبار الحمل في أقرب وقت ممكن واستشارة طبيبك العام إذا كانت لديك أي مخاوف.
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