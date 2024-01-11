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هذا ما يكذب حوله الناس في أغلب الأحيان... هل يدمر الكذب الصحة العقلية؟
صحة وتغذية
2024-01-11 | 15:47
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هذا ما يكذب حوله الناس في أغلب الأحيان... هل يدمر الكذب الصحة العقلية؟
هذا ما يكذب حوله الناس في أغلب الأحيان... هل يدمر الكذب الصحة العقلية؟
وجدت دراسة جديدة أن الناس يميلون إلى الكذب لجعل أنفسهم يشعرون بتحسن أو لتجنيب أنفسهم العار أو الرفض، بدلا من حماية مشاعر شخص آخر.
وأجرى الباحثون في جامعة توينتي في هولندا أربع تجارب لتحديد ما إذا كان الكاذبون يعانون من عواقب نفسية مثل انخفاض احترام الذات والمشاعر السلبية (العصبية أو الندم أو عدم الراحة أو التعاسة).
وفي أحد الاختبارات، تم تكليف المشاركين بتتبع سلوكهم الكاذب لمدة يوم واحد. وقال 22% كذبة أنانية، و8% كذبوا لحماية شخص آخر، وأبلغ 69% أنهم لم يكذبوا في ذلك اليوم.
ونشرت نتائج الدراسة الشهر الفائت في المجلة البريطانية لعلم النفس الاجتماعي، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وفي تجربة أخرى، عُرضت على المتطوعين واحدة من ثماني معضلات - أربع منها كانت تتمحور حول الذات وأربع تم تصنيفها على أنها "موجهة نحو الآخرين".
فيما يلي مثال لموقف يتمحور حول الذات: "أنت في مقابلة عمل. يتم سؤالك عما إذا كانت لديك خبرة في جانب ذي صلة من الوظيفة، وهو ما لا تملكه."
موقف "موجه نحو الآخر": "صديقتك سعيدة جدًا بفستانها الجديد. أنت لا تحبين ذلك."
ما يقرب من 42% من المشاركين كذبوا في الموقف الأناني بينما قال حوالي 46% كذبة عندما واجهوا معضلة "موجهة نحو الآخرين".
وأبلغت كلتا المجموعتين من الكاذبين عن انخفاض احترام الذات ومشاعر سلبية أكثر مقارنة بقول الحقيقة.
وفي اختبار آخر، طُلب من المتطوعين مشاركة معضلة مروا بها.
وكتب الباحثون: "المشاركين الذين طُلب منهم أن يتذكروا موقفًا كذبوا فيه... أفادوا بأنهم عانوا من انخفاض احترام الذات بعد الموقف مقارنة بالمشاركين الذين طُلب منهم أن يتذكروا موقفًا لم يكذبوا فيه".
وفي الاختبار النهائي، سجل المتطوعون سلوكهم الكاذب على مدى خمسة أيام.
وكذب المشاركون 45% من الوقت، حيث أفاد 22% أنهم كذبوا كل يوم، وادعى 19% أنهم لم يكذبوا في أي يوم.
ووجد الباحثون أن أولئك الذين كذبوا شهدوا انخفاضًا في احترام الذات.
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