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ما علاقة تعابير الوجه بحبنا للخضراوات؟
صحة وتغذية
2024-01-12 | 05:16
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ما علاقة تعابير الوجه بحبنا للخضراوات؟
تشير دراسة حديثة إلى أن مراقبة تعابير وجوه الأفراد الذين يتناولون البروكلي النيء قد تؤثر على حبنا لتناول الخضار.
ووفق موقع "
إكسبرس
"، يتعلم الإنسان السلوكيات التي تحقق نتائج إيجابية عن طريق مراقبة الآخرين، مما يؤثر على عاداته الغذائية واختياراته الغذائية. وتُعتبر هذه الظاهرة، المعروفة باسم "النمذجة الاجتماعية"، لها تأثير كبير على سلوك الأكل.
في دراسة جديدة، قام الباحثون بفحص ما إذا كانت رغبة النساء الشابات في تناول البروكلي الأخضر النيء تتأثر بمشاهدة الآخرين بتعابير وجوه سلبية أثناء تناوله.
وأوضحت الدكتورة كاتي إدواردز، الباحثة الرئيسية وعضوة في كلية علم النفس في جامعة أستون، أن مشاهدة الآخرين مع تعابير سلبية على الوجه خلال تناول الخضار قللت من إعجاب النساء البالغات بهذه الخضار، ولكن لم تؤثر على رغبتهن في تناولها. وهذا يسلط الضوء على تأثير الاشمئزاز من الطعام على سلوك تناول الطعام لدى البالغين.
وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Frontiers in Psychology، أكثر من 200 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و30 عامًا، شاهدن مقطع فيديو يضم أشخاصًا بالغين مختلفين يتناولون البروكلي النيء. خلال تناول الطعام، قامت العارضات بعرض تعابير وجه إيجابية (ابتسامة)، أو محايدة، أو سلبية (شبيهة بالاشمئزاز). وأظهرت الأبحاث السابقة أنه من المرجح أن يتم تقليد السلوك إذا ما شاهدنا نتائج إيجابية، في حين يكون العكس صحيحًا إذا شاهدنا نتائج سلبية. ومع ذلك، لم تظهر هذه الدراسة هذا الارتباط بشكل كامل.
وعلى الرغم من أن الدراسة تركز على البالغين، يشير الباحثون إلى أن النتائج قد تكون ذات صلة أيضًا للأطفال. وقالت الدكتورة إدواردز: "على سبيل المثال، إذا شاهد الطفل والديه يظهران اشمئزازًا أثناء تناول الخضروات، فإن ذلك قد يكون له عواقب سلبية على قبول الأطفال للخضروات".
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