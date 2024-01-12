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ما هي المدة الطبيعية التي يجب أن تستمر فيها أعراض البرد والأنفلونزا.... ومتى يجب أن تحصل على المساعدة؟

صحة وتغذية
2024-01-12 | 08:14
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ما هي المدة الطبيعية التي يجب أن تستمر فيها أعراض البرد والأنفلونزا.... ومتى يجب أن تحصل على المساعدة؟
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ما هي المدة الطبيعية التي يجب أن تستمر فيها أعراض البرد والأنفلونزا.... ومتى يجب أن تحصل على المساعدة؟

ما هي المدة الطبيعية التي يجب أن تستمر فيها أعراض البرد والأنفلونزا.... ومتى يجب أن تحصل على المساعدة؟

بما أن الجميع يقاومون نوعًا ما من المرض، نصح الخبراء الطبيون الناس متى يجب عليهم زيارة الطبيب.

وتعد مدينة نيويورك واحدة من النقاط التي انتشرت فيها بكثرة أمراض الجهاز التنفسي هذا الشهر، وفقًا لتقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكانت هذه النقاط تحتوي على تركيزات عالية أو عالية جدًا من كوفيد-19 أو الفيروس المخلوي التنفسي أو الأنفلونزا - المعروف أيضًا باسم "الوباء الثلاثي"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وتميل أعراض نزلات البرد العادية إلى الارتفاع خلال الأيام القليلة الأولى بعد إصابة الشخص بالمرض، على الرغم من أن بعض الأعراض، مثل سيلان الأنف أو السعال المستمر، يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 14 يومًا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

ومع ذلك، فإن أعراض الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وفيروس كورونا والفيروسات الأخرى تستمر عادة سبعة أيام - ولكن يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين.

وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقًا مثل الربو من أعراض لفترة طويلة، مما يثير فضول البعض حول متى يعني السعال أن عليهم تحديد موعد في عيادة الطبيب.

وقالت الدكتورة لينا وين لشبكة CNN إن أولئك الذين عانوا من الأعراض لمدة تزيد عن أسبوعين دون أن يشعروا بأي تحسن يجب عليهم رؤية أخصائي طبي.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من ضيق في التنفس وألم في الصدر وعدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص في أقصى الأعمار - الأطفال حديثي الولادة وكبار السن - وأولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض حادة ويجب عليهم طلب الرعاية الطبية في وقت أقرب من الفرد العادي. والواقع أن معدلات العلاج في المستشفيات هي الأعلى بين الأطفال الصغار وكبار السن.

وحذرت وين أيضا من أن العدوى الفيروسية يمكن أن تتطور إلى عدوى بكتيرية إذا لم يتم علاجها.

وأشارت أيضًا إلى أن الأعراض يمكن أن تكون علامة على حالة أخرى، والتي من شأنها أن تساعد الرعاية الطبية في حلها.

وعلى الرغم من وجود العديد من العلامات العامة التي تشير إلى متى يجب على الشخص زيارة الطبيب، إلا أن وين تشجع الجميع على البقاء متناغمين مع أجسادهم وطلب المساعدة الطبية عندما يشعرون أنه ينبغي عليهم ذلك.

"الأشياء الوقائية كلها متشابهة - كما تعلم، ابق في المنزل إذا كنت مريضًا، واغسل يديك، واسعل في أكمامك، ولا تفرك عينيك وأنفك وفمك، واطلع على أحدث التطعيمات"، وفق ما قال فيليب هوانغ، مدير الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة دالاس في تكساس، لـ ABC News.

بالإضافة إلى جرعة معززة جديدة من فيروس كورونا (COVID-19) التي تصل إلى الصيدليات ومكاتب الأطباء الآن، هناك أيضًا لقاحان معتمدان من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لفيروس RSV متاحان للبالغين، أحدهما معتمد أيضًا للنساء الحوامل لحماية أطفالهن حديثي الولادة من فيروس RSV.

ومع ذلك، فإن الضرورة الملحة التي أدت إلى ارتفاع معدلات التطعيم، وجهود التوعية العامة التي بُذلت في الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19، تلاشت إلى حد كبير. 

ومع ذلك، لا يزال الخبراء يدقون ناقوس الخطر.

وحث مسؤولو الصحة في ولاية ويسكونسن، يوم الخميس، النساء الحوامل على الحصول على اللقاح الجديد لحماية الأطفال حديثي الولادة من فيروس RSV.

وأفادت صحيفة ميلووكي جورنال سينتينل أن الفيروس قتل حتى الآن ثلاثة أطفال وقتل ما يقرب من 600 طفل هناك هذا الموسم.
 

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