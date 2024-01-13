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ما هي الكمية الصحية للقهوة يوميا؟... إليكم الوقت الأنسب لاستهلاكها
صحة وتغذية
2024-01-13 | 08:46
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ما هي الكمية الصحية للقهوة يوميا؟... إليكم الوقت الأنسب لاستهلاكها
يعتمد الكثيرون على الكافيين للبقاء نشيطين طوال اليوم، لكن الاستهلاك الزائد قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم والتوتر. التوصية الرسمية تحدد حدًا يوميًا للكافيين للبالغين، ولكن كيف يمكن تحسين استفادتك منه؟
أشارت أستريد نيليغ، مديرة الأبحاث في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والأبحاث الطبية، إلى أن كمية تتراوح بين 100 و150 ملليغرام من الكافيين، ما يعادل كوبًا إلى كوب ونصف من القهوة، يمكن أن توفر "دفعة صحية".
وتشير الدراسات إلى أن الشعور باليقظة يظهر بعد حوالي خمس دقائق من تناول القهوة، وتزيد الفوائد بعد 15 دقيقة إلى ساعتين. ومع ذلك، يجب تجنب الاستهلاك الزائد.
كما نُشرت دراسة في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية أشارت إلى أن تناول كميات زائدة من القهوة يمكن أن يؤثر على جودة النوم، حيث لوحظ أن المشاركين ناموا بمتوسط 30 دقيقة أقل في الأيام التي استهلكوا فيها الكافيين.
وقال غريغوري ماركوس، طبيب القلب والبروفسور في الطب في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو والمؤلف الأول لدراسة NEJM، لصحيفة وول ستريت جورنال، "إن تأثير الكافيين على النوم يعتمد على مدى سرعة استقلاب الكافيين. وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عشر ساعات حتى يتخلص جسمك تمامًا من الكافيين".
لتحسين فوائد الكافيين وتجنب التأثيرات السلبية، يُفضل تأجيل تناول أول فنجان من القهوة حتى بعد الساعة 9:30 صباحًا. هذا يتيح الاستفادة الأمثل من الارتفاع الطبيعي لهرمون التوتر (الكورتيزول) في الصباح.
يرجى مراعاة اختلافات الاستقلاب الجيني، حيث يختلف تأثير الكافيين على الأفراد بناءً على سرعة استقلابهم للمادة. لذا، يجب الانتباه إلى الوقت والكمية لتحسين الأثر الإيجابي للكافيين وتجنب التأثيرات الجانبية.
مصدر
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صحة وتغذية
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