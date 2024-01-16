نصائح مهمة لتعزيز صحة العينين!

نصائح مهمة لتعزيز صحة العينين!



من المهم الإهتمام بصحة العيون للحفاظ على البصر الجيد، إذ قدّرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أن 93 مليون بالغ في الولايات المتحدة معرضون بشدة لخطر فقدان البصر.



ولكن من الممكن اتباع بعض الاستراتيجيات للحفاظ على صحة العينين، حيث يمكن أن تساعد ممارسة العادات اليومية البسيطة التالية على تحسين صحة العين وتقليل خطر تعرضها لمشاكل في المستقبل:



1. ارتداء النظارات الشمسية



إن تعريض العينين للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب الضرر مع مرور الوقت. ويمكن أن يؤدي ارتداء النظارات الشمسية إلى حجب هذه الأشعة الضارة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون، مثل إعتام عدسة العين وحروق الشمس وسرطان العين ونمو حَوَل العين، وفقًا للأكاديمية الأميركية لطب العيون.



2. فترات راحة من الشاشات



إن قضاء فترة طويلة من الوقت أمام الشاشات يؤدي إلى جفاف العين، وألم في الرقبة والكتفين، وعدم وضوح في الرؤية، والصداع وإجهاد العين الرقمي، أو "متلازمة رؤية الكمبيوتر".

ويوصي الخبراء باستخدام قاعدة 20"-20-20" للوقاية من "متلازمة رؤية الكمبيوتر"، وهذا يعني أن كل 20 دقيقة، يفضّل النظر إلى شيء ما على بعد 20 قدمًا على الأقل لمدة 20 ثانية.



3. استراحات من القراءة

قراءة الكتب يمكن أن تؤدي كذلك إلى قصر النظر، مما يعني أن الأشياء البعيدة تكون ضبابية، بينما تكون الأشياء القريبة واضحة.

وبالمثل، يجب استخدام القاعدة "20-20-20" لأخذ فواصل أثناء قراءة الكتب.



4. النشاط البدني



التمارين المنتظمة يمكن أن توفر فوائد لصحة العين، مثل تعزيز صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بـ "الغلوكوما" واعتلال الشبكية السكري (أحد المضاعفات الناجمة عن الإصابة بداء السكري التي تصيب العينين).

ويوصي الخبراء بممارسة الأنشطة الهوائية المعتدلة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع، بالإضافة إلى يومين من تدريبات القوة. كما يمكن أيضًا ممارسة تمارين العين لتقليل التوتر وإجهاد العين أثناء الجلوس على المكتب.

5. الخروج للطبيعة



يعدّ الخروج للطبيعة أمراً بالغ الأهمية حتى ولو كان الشخص يمارس التمارين الرياضية الموصى بها في الداخل. إذ أظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين يقضون وقتًا في الهواء الطلق، لديهم خطر أقل للإصابة بقصر النظر في مرحلة المراهقة والبلوغ. كما أنه يعتبر مفيداً أيضاً للبالغين.



6. الامتناع عن التدخين



يُعرف التدخين بأضراره العديدة على الصحة بشكل عام. ولكنه يمكن أن يسبب خطر الإصابة بأمراض العين مثل إعتام عدسة العين أو الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر. ويمكن أن يكون المدخن أكثر عرضة مرتين أو ثلاث مرات للإصابة بإعتام عدسة العين، وما يصل إلى أربعة أضعاف خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.



7. تناول وجبات متوازنة



يساعد النظام الغذائي في تحسين صحة العينين، إذ إن تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A وC وE والبيتا كاروتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية واللوتين والزياكسانثين والزنك، يمكن أن يساعد في نمو الخلايا وتقليل التهاب أنسجة العين والحد من الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالعينين.



8. تجنب فرك العينين



يتسبب فرك العين باستمرار في تلفها أو التهابها بسبب الجفاف والإجهاد. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل انخفاض الرؤية أو ضبابيتها، والصداع والالتهابات وحساسية العين والضوء.

ويجب أيضاً تجنب فرك العين بسبب البكتيريا أو الفيروسات الموجودة على الأصابع واليدين والتي يمكن أن تؤدي إلى "التهاب الملتحمة"، المعروف باسم "العين الوردية".



9. غسل اليدين



من المهم غسل اليدين دائمًا قبل لمس الوجه أو العينين ووضع العدسات اللاصقة. وبالتالي، غسل اليدين بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بنسبة تصل إلى 21% وأمراض الإسهال بنسبة تصل إلى 40%.



10. إزالة المكياج



إن إزالة المكياج قبل الخلود إلى النوم ضروري لصحة العينين، حيث يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب الجفن. وينصح الخبراء بعدم وضع مكياج العيون على الجفون الداخلية، وعدم مشاركة أدوات مكياج العيون أبدًا مع شخص آخر، والالتزام بغسل وتعقيم فرشاة أو اسفنجة المكياج باستمرار.