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ماذا يحدث أثناء استخدام الهاتف في المرحاض؟ دراسة تكشف المستور!

صحة وتغذية
2024-01-17 | 08:49
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ماذا يحدث أثناء استخدام الهاتف في المرحاض؟ دراسة تكشف المستور!
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ماذا يحدث أثناء استخدام الهاتف في المرحاض؟ دراسة تكشف المستور!

ماذا يحدث أثناء استخدام الهاتف في المرحاض؟ دراسة تكشف المستور!

كشف كبار أطباء الجهاز الهضمي في فلوريدا، "جوزيف سلهب"، عن حقيقة ما يمكن حدوثه للجسم عندما يتم استخدام الهاتف أثناء التواجد في المرحاض، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وقال اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي إن قضاء وقت طويل على كرسي المرحاض واستخدام الهاتف في آن، قد يسبب بعض المشكلات الصحية غير المرغوب فيها والتي يمكن تجنبها بسهولة. 

وفي التفاصيل، يجب تجاهل الرغبة في إحضار الهواتف أثناء دخول المرحاض، لأن الجلوس لفترات طويلة يسبب الإجهاد وما يعرف بـ" البواسير"، بالإضافة إلى مشكلات صحية أخرى.

كما أن الجلوس في المرحاض مع الهاتف، يمكن أن يترك أيضًا بكتيريا على الشاشة أيضًا.

ونصح سلهب بتعديل طريقة الجلوس أثناء التواجد في المرحاض، والأفضل هو استخدام كرسي متعرج لأنه عند رفع القدمين فإن ذلك يسمح بمرور الفضلات بشكل أسهل، وهو أمر مفيد حقًا. 

واقترح سلهب أيضًا على أولئك الذين قد يجدون صعوبة في الذهاب إلى المرحاض تضمين المزيد من الفاكهة في نظامهم الغذائي للمساعدة في حركة الأمعاء. 

 كما ذكّر سلهب الناس بضرورة التأكد من شرب كمية كافية من الماء، موضحًا أن الماء والألياف يساعدان على تنشيط حركة الأمعاء أيضًا.

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