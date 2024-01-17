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لقاحات كوفيد أنقذت أرواح 1,4 مليون شخص في أوروبا
صحة وتغذية
2024-01-17 | 10:46
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لقاحات كوفيد أنقذت أرواح 1,4 مليون شخص في أوروبا
لقاحات كوفيد أنقذت أرواح 1,4 مليون شخص في أوروبا
مكنت اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من إنقاذ أرواح نحو 1,4 مليون شخص على الأقل في أوروبا، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، مشيرة إلى أن الفيروس سيبقى منتشرًا.
وقال مدير المنظمة في أوروا هانس كلوغه "ينعم 1,4 مليوم شخص في منطقتنا، جلهم مسنون، بحياتهم برفقة أقاربهم لأنهم اتخذوا القرار المهم بأخذ لقاح ضد كوفيد-19".
سجلت المنطقة، التي تشمل 53 بلدا وتمتد حتى آسيا الوسطى، أكثر من 277,7 ملايين إصابة بكوفيد-19 حتى 19 كانون الأول 2023، وفق منظمة الصحة العالمية.
وقال كلوغه وهو طبيب إن الجرعة المعززة الأولى للقاح "ساهمت لوحدها في إنقاذ أرواح نحو 700 ألف شخص".
وأضاف "بينما نتعلم كيف نتعايش مع كوفيد-19 والفيروسات التنفسية الأخرى لا بد أن يواظب الأشخاص الذين يعانون من صحة ضعيفة على أخذ لقاحات كوفيد والزكام في مواعيدها".
وشدد على ضرورة استمرار البلدان الأوروبية في الاسثتمار في الصحة، وبذل جهود لتحسين وضعية العاملين في القطاع الصحي وضمان الأدوية الأساسية.
ونبه إلى أن "من الوارد ألا نكون مهيئين لكافة الاحتمالات الاستثنائية مثل ظهور متحورة جديدة لكوفيد-19 أكثر خطورة، أو فيروس مسبب للأمراض غير معروف بعد".
وختم معربا عن "قلقه العميق لكون الصحة تختفي من الأجندة السياسية، ولأننا لا نستطيع حل الإشكالية التي يواجهها العاملون في القطاع".
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