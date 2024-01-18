دراسة صادمة: مرضى الوسواس القهري يواجهون خطر الموت بشكل كبير وهذه التفاصيل!

يواجه الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري خطرًا أكبر بكثير للوفاة - لأسباب طبيعية وغير طبيعية، وفقًا لدراسة جديدة صادمة أجريت في السويد.
ويتميز الوسواس القهري، الذي يصيب 2% إلى 3% من الأميركيين، بالأفكار المتكررة (الهواجس) والسلوكيات المتكررة مثل الإفراط في غسل اليدين وترتيب الأشياء بطريقة دقيقة...
ويُقال إن هذا البحث الجديد هو أكبر دراسة للوفيات بين الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست
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وحدد الباحثون 61378 سويديًا مصابين بهذه الحالة وطابقوهم مع 613780 شخصًا لا يعانون من الوسواس القهري حسب الجنس وسنة الميلاد ومقاطعة الإقامة.
وقاموا أيضًا بدراسة حالة 34085 شخصًا مصابًا بالوسواس القهري و47874 من أشقائهم الذين لا يعانون منه.
وتمت مراقبة المجموعات لمدة ثماني سنوات في المتوسط بين كانون الثاني 1973 وكانون الأول 2020.
وخلال فترة الدراسة، توفي 4787 شخصًا مصابًا بالوسواس القهري و30619 شخصًا غير مصاب به.
وقرر العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري لديهم خطر متزايد للوفاة بنسبة 82٪ - بعد تعديل عوامل مثل سنة الميلاد، والجنس، والمقاطعة، وحالة المهاجرين، والتعليم، ودخل الأسرة.
ونشرت النتائج التي توصلوا إليها يوم الأربعاء الفائت في مجلة BMJ.
ويواجه الأشخاص المصابون بالوسواس القهري خطرًا متزايدًا للوفاة الطبيعية بنسبة 31٪ وثلاثة أضعاف خطر الوفاة لأسباب غير طبيعية.
الأسباب الطبيعية للوفاة بسبب زيادة المخاطر هي:
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أمراض الجهاز التنفسي (73%)
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الاضطرابات النفسية والسلوكية (58%)
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أمراض الأعضاء التناسلية والجهاز البولي (55%)
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أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي (47%)
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أمراض الدورة الدموية (33%)
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أمراض الجهاز العصبي (21%)
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أمراض الجهاز الهضمي (20%)
ومع ذلك، كان الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري أقل عرضة للوفاة بسبب الأورام بنسبة 10٪.
ومن بين الأسباب غير الطبيعية، حدد الباحثون زيادة خطر الانتحار بنحو خمسة أضعاف وزيادة خطر وقوع حوادث بنسبة 92٪.
وقال الباحثون إن النساء المصابات بالوسواس القهري لديهن خطر نسبي أعلى للوفاة لأسباب غير طبيعية مقارنة بالرجال المصابين بالوسواس القهري، مشيرين إلى أن الوسواس القهري أكثر انتشارًا لدى النساء منه لدى الرجال.
وليس من الواضح ما الذي يسبب الوسواس القهري بالضبط، ولكن تمت دراسة العوامل الوراثية والعوامل البيئية مثل مضاعفات الحمل وصدمات الطفولة.
وغالبًا ما يُستخدم العلاج النفسي ومضادات الاكتئاب لعلاج هذه الحالة.
وكتب الباحثون في النتائج التي توصلوا إليها: "يجب تنفيذ استراتيجيات أفضل للمراقبة والوقاية والتدخل المبكر لتقليل مخاطر النتائج المميتة لدى الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري".
وأشاروا إلى أن هناك بعض القيود على دراستهم.
وتتضمن بيانات المرضى المستخدمة في البحث فقط التشخيصات التي تم إجراؤها في الرعاية المتخصصة، والتي ربما أدت إلى إدراج الأشخاص الذين يعانون من أشكال أكثر شدة من الوسواس القهري.
كما أن العلماء غير متأكدين مما إذا كانت النتائج التي توصلوا إليها تنطبق على الأشخاص خارج السويد الذين لديهم أنظمة رعاية صحية وممارسات طبية مختلفة.