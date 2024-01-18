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فيديو يكشف الحقيقة المقززة: هذا ما يحدث في الحقيقة عندما تحط ذبابة على طعامك! (فيديو)

صحة وتغذية
2024-01-18 | 10:06
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فيديو يكشف الحقيقة المقززة: هذا ما يحدث في الحقيقة عندما تحط ذبابة على طعامك! (فيديو)
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فيديو يكشف الحقيقة المقززة: هذا ما يحدث في الحقيقة عندما تحط ذبابة على طعامك! (فيديو)

فيديو يكشف الحقيقة المقززة: هذا ما يحدث في الحقيقة عندما تحط ذبابة على طعامك! (فيديو)

كشف مقطع فيديو غير عادي ما يفعله الذباب عندما يقتحم غداءك.

وكشف مقطع من Zack D. Films المتداول حاليًا أنه عندما يحط الذباب على طعامك، فإنه لا يبدأ في أكله على الفور.

وأوضح الفيديو: "لا يمكن للذباب أن يمضغ مثل البشر، لذا فهو بدلاً من ذلك يتقيأ نوعًا خاصًا من اللعاب فوق وجبتك"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وتابع: "يحتوي هذا اللعاب على إنزيمات هضمية تعمل على تحويل طعامك إلى سائل قابل للشرب... ثم تستخدم الذبابة خرطومها لامتصاصه مثل العصير، وهذه هي الطريقة التي تستهلك بها طعامك."

وشعر المئات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالاشمئزاز من هذا الشرح.

قال أحدهم: "تذكروا يا شباب أن الذبابة تتبرز طوال اليوم. وهي ترمي براظها على طعامك والجزيئات الموجودة في أقدامها هي أيضًا براز."

وعلق شخص آخر: "أنا مندهش أن الكثير من الناس لم يعرفوا أن هذه هي الطريقة التي تأكل بها الذبابة".

وكتب الدكتور كاميرون ويبر مقالاً لجامعة سيدني يؤكد فيه أن هذه هي بالضبط الطريقة التي يأكل بها الذباب.

لقد تناول مسألة ما إذا كان يجب على الناس إزالة الذباب وإكمال طعامهم أو رميه.

وقال: "الذباب الذي يهبط بعيدًا عن الأنظار ويتجول لبضع دقائق يتقيأ ويتغوط على طعامك أو منطقة إعداد الطعام مثير للقلق. كلما مر الوقت، زادت فرصة نمو مسببات الأمراض التي خلفها الذباب وتكاثرها على طعامنا... عندها تزداد المخاطر الصحية".

وقال أيضًا إن الخطر أكبر أيضًا بعيدًا عن المدينة بسبب كمية الذباب واحتمال ملامستها لحيوان ميت أو فضلات الحيوانات.

وأضاف: "تأكد من تغطية طعامك أثناء التحضير والطهي وتقديمه في الهواء الطلق ولا تترك بقايا الطعام في الخارج للذباب."

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