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هذا ما يمكن أن تقوم به حبة طماطم يومياً...تعرفوا على فوائدها!
صحة وتغذية
2024-01-19 | 04:56
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هذا ما يمكن أن تقوم به حبة طماطم يومياً...تعرفوا على فوائدها!
هذا ما يمكن أن تقوم به حبة طماطم يومياً...تعرفوا على فوائدها!
أثبتت دراسة جديدة أن تناول الطماطم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى فوائد أخرى عدة.
ووجد العلماء أن تناول ما يعادل حبة طماطم كبيرة يومياً يقلل من فرص إصابة شخص ما بالحالة القاتلة بنسبة تصل إلى 36 بالمئة. كما أن استهلاك الطماطم، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على الطماطم، يعتبر مفيداً للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وإدارته.
وتمت متابعة 7056 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 55 و80 عاماً لمدة ثلاث سنوات، وكان 5821 منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والخرف الوعائي وتمدد الأوعية الدموية.
وتم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات اعتماداً على استهلاكهم للطماطم، أقل من 44 غراماً، وبين 44 و82 غراماً، و82 إلى 110 غرامات، وأكثر من ذلك.
وتزن حوالي حفنة من الطماطم الكرزية، أو حبة طماطم كبيرة، أو ربع علبة من الطماطم المقطعة حوالي 110 غرامات.
وتبيّن أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من المنتجات التي تحتوي على الطماطم كان لديهم خطر أقل لارتفاع ضغط الدم.
وهذه النتائج يمكن أن تنطبق على الكاتشب، على الرغم من أنك قد تضطر إلى تناول الكثير منه. ولكن من المهم ملاحظة أن بعض العلامات التجارية للكاتشب تحتوي على نسبة عالية من السكر.
ويُذكر أن الطماطم الطازجة متوسطة الحجم تحتوي على حوالي 290 ملليغرام من البوتاسيوم، و4 ملليغرام من الليكوبين، بينما يحتوي وعاء حساء الطماطم على حوالي 25 ملليغرام من اللايكوبين و280 ملليغرام من البوتاسيوم، بناء على تقديرات وزارة الزراعة الأميركية.
وتشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالليكوبين والبوتاسيوم البطيخ والمشمش والتوت البري والموز والبطاطا الحلوة والفطر.
المصدر
.
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صحة وتغذية
طماطم
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