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كوب الـ"ستانلس ستيل" الخاص بكم قد يكون السبب لأمراض عدة والتهابات... هذا ما كشفته الدراسات!

صحة وتغذية
2024-01-19 | 05:17
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كوب الـ&quot;ستانلس ستيل&quot; الخاص بكم قد يكون السبب لأمراض عدة والتهابات... هذا ما كشفته الدراسات!
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كوب الـ"ستانلس ستيل" الخاص بكم قد يكون السبب لأمراض عدة والتهابات... هذا ما كشفته الدراسات!

كوب الـ"ستانلس ستيل" الخاص بكم قد يكون السبب لأمراض عدة والتهابات... هذا ما كشفته الدراسات!

حذّر خبير العناية بالبشرة، "تشيسوم إيكيجي"، من أكواب الـ"ستانلس ستيل" التي يقتنيها معظم الناس لأنها تحتوي على كمية جراثيم أكبر من تلك الموجودة في الحمام وفق ما نقل موقع
"ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، وجدت دراسة حديثة أن متوسط زجاجة المياه القابلة لإعادة الاستخدام، مثل كوب ستانلس ستيل، تحتوي على بكتيريا أكثر بـأربعين ألف مرة من مقعد المرحاض. 

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ربع المستخدمين فقط كما أشارت إليه الدراسة، يغسلون زجاجات المياه الخاصة بهم بضع مرات في الأسبوع، مع قيام ما يقرب من واحد من كل خمسة بتنظيفها بضع مرات فقط في الشهر.

وأشارت شركة إزالة القمامة في لندن، إلى أن البكتيريا والعفن يمكن أن تتراكم في زجاجة المياه الصديقة للبيئة، ما يؤدي إلى أمراض المعدة والتهابات البول أو حتى الالتهاب الرئوي. 

وأشارت الدراسة إلى أنه من المهم أن يقوم المستخدمون بتنظيف زجاجة الستانلس ستيل الخاصة بهم بالماء الدافئ وسائل الغسيل بعد كل استخدام، ونقعها طوال الليل بنصف ملعقة خل ونصف كوب ماء إذا لزم الأمر.

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