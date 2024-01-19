هل تشعرون بالنعاس أثناء القيادة في الصباح؟ اعتمدوا هذه الطرق المفيدة

وجدت دراسة جديدة أن العادات الشائعة التي يستخدمها السائقون للبقاء مستيقظين، مثل تشغيل الراديو أو شرب الشاي أو القهوة بشكل مفرط، يمكن أن تكون علامات على انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA).

ووفق موقع " إكسبرس "، تشير النتائج إلى أن واحدًا من كل خمسة أشخاص يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم (OSA)، لكن غالبية المصابين لا يدركون أن لديهم مشكلة.

وتحدث الأعراض بشكل رئيسي عندما يكون الشخص نائمًا وتشمل اللهاث أو الشخير العالي أو أصوات الاختناق والتنفس المتقطع.

خلال النهار، قد يشعر الشخص المصاب بانقطاع التنفس أثناء النوم بالتعب الشديد، ويجد صعوبة في التركيز، ويعاني من تقلبات مزاجية، ويعاني من الصداع عند الاستيقاظ.

وبسبب هذه الأعراض، يكون الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم أكثر عرضة لخطر الاصطدامات على الطريق.

إليكم العادات أو الاستراتيجيات الشائعة التي يعتمدها الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) خلال القيادة في الصباح وهي:

-فتح النافذة

-شرب الشاي أو القهوة

-تشغيل الراديو

-الغناء أو التحدثفي بصوتٍ عالٍ

-تغيير وضعية المقعد

-مضغ العلكة أو الأكل

-التوقف للنزهة

-ممارسة الرياضة

-التوقف لأخذ قيلولة

-التوقف لغسل الوجه في الماء البارد