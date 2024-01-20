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التمارين الرياضية ممكن أن تكون خطيرة... احذروا من هذا المرض!

صحة وتغذية
2024-01-20 | 12:00
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التمارين الرياضية ممكن أن تكون خطيرة... احذروا من هذا المرض!
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التمارين الرياضية ممكن أن تكون خطيرة... احذروا من هذا المرض!

التمارين الرياضية ممكن أن تكون خطيرة... احذروا من هذا المرض!

الإرهاق الشديد عند ممارسة الرياضة هو من أحد أعراض كوفيد-19 الطويل الأمد، حيث لا تقتصر قدرة الشخص على ممارسة التمارين الرياضية فحسب، بل غالبًا ما تظهر الأعراض الأوسع نطاقًا في الأيام التالية لحصص التدريب.

وقد أطلق الباحثون على هذه الظاهرة اسم "توعك ما بعد الجهد" PEM، وهي ظاهرة غريبة نسبيًا.

وبحسب الدراسات الجديدة، تكون ممارسة التمارين الرياضية، في معظم حالات إعادة التأهيل، أمرًا مفيدًا. 

وعندما يعاني المريض من ممارسة التمارين الرياضية، عادة ما تكون هناك تفسيرات فسيولوجية واضحة، حيث يُحتمل ألا يعمل القلب أو الرئتان بشكل جيد، أو ربما أدت فترة طويلة من المرض إلى نوع من عدم التكييف الجسدي، حيث يضعف الجسم بشكل عام.

ولكن لا توجد علامات واضحة في العديد من حالات كوفيد-19 طويلة الأمد، تفسر قيود ممارسة التمارين الرياضية. 

وهناك اختبار تقليدي للقدرة البدنية الوظيفية وهو "التمرين القلبي الرئوي CPET"، حيث يتم وضع المريض على دراجة تمرين بينما يقوم الأطباء بمراقبة معدل ضربات القلب وتشبع الأوكسجين وبيانات مخطط كهربية القلب.

وبالنسبة للعديد من مرضى فيروس كورونا لفترة طويلة، تُرجع تحقيقات CPET نتائج طبيعية غير عادية. 

وعلى الرغم من القيود الواضحة على ممارسة التمارين الرياضية مثل ضيق التنفس، فإن هؤلاء المرضى غالبًا ما يظهرون مستويات أوكسجين طبيعية، ووظيفة قلب صحية.

وأجرى فريق من الباحثين في جامعة "ييل" دراسة على مجموعة من مرضى فيروس كورونا لفترة طويلة اشتملت على تجربة CPET جديدة، تُعرف باسم iCPET أو اختبار تمرين القلب الرئوي الغازي، والذي يعد أكثر تعقيدًا من اختبار CPET العادي، حيث يتم إدخال قسطرتين مستشعرتين للضغط في الشرايين للمرضى الذين يخضعون لهذا الاختبار، إلى جانب إجراءات CPET المنتظمة، مما يسمح بإلقاء نظرة إضافية على تأثير التمرين على العضلات والأوعية الدموية.

ولم تكشف النتائج عن أي مشاكل ملحوظة في الطريقة التي يعمل بها القلب أو الرئتان، ولكنها كشفت عن تشوهات واضحة في الطريقة التي تتناول بها أنسجة الجسم الأوكسجين. وتم تصنيف الخلل الوظيفي على أنه ضعف في استخراج الأوكسجين الجهازي pEO2.

وما تم اكتشافه هو أنه على الرغم من حقيقة أن القلب كان يضخ الدم المؤكسج الذي توفره الرئتان بكميات كافية من الأوكسجين، فإن استخلاص الأخير من أنسجة الجسم قد تعرض للخطر لدى المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض عدم تحمل التمارين الرياضية بعد كوفيد. 

وتكهن الباحثون في الدراسة بأن "ضعف pEO2 يمكن أن يسبب فشل أسرة الأوعية الدموية غير التمرينية في تضيق الأوعية أو تدفق الدم العضلي المباشر بشكل مناسب، أو عدم كفاية انتشار الشعيرات الدموية إلى الميتوكوندريا".

وتقدم دراسة، نُشرت مؤخرًا في دورية Nature Communications، أجراها فريق من العلماء في جامعة أمستردام، أدلة مثيرة للاهتمام حول ما قد يحدث. ويبدو أن الإجابة لها علاقة بالميتوكوندريا، وهي محطات توليد الطاقة الصغيرة التي تنشط الخلايا الفردية.

وضمت تجربة جامعة أمستردام مجموعة من مرضى فيروس كورونا لفترة طويلة، ومجموعة مراقبة صحية. وأكمل المشاركون في الدراسة اختبارًا شاقًا لركوب الدراجات، لتزويدهم بعينات من الدم والأنسجة العضلية قبل أسبوع واحد من الاختبار، وبعد يوم واحد.

وقال روب ويست، الباحث المشارك في الدراسة، إنه تم اكتشاف ضعف التمثيل الغذائي وعلامات تلف كبير في العضلات لدى مرضى كوفيد لفترة طويلة، بعد ممارسة التمارين الرياضية المضنية. 

وكشفت النتائج أن التمارين الرياضية المضنية تسببت بالفعل خللاً في الميتوكوندريا في خلايا العضلات، وهذا قد يفسر سبب شعور مرضى "كوفيد" لفترة طويلة بالسوء في اليوم التالي للمجهود البدني.

وحذّر برنت أبلمان، الباحث المشارك في دراسة أمستردام، مرضى كوفيد طويل الأمد من عدم القيام بمجهود بدني أبعد من حدودهم، مشيرًا إلى أن "المشي أمر يمكن أن يكون جيداً، أو ركوب الدراجة الكهربائية لتحسين الحالة الصحية والحفاظ على بعض اللياقة البدنية. ويجب أن يضع كل شخص في اعتباره أن ما يناسب الغير ربما يكون مرهقًا بالنسبة له ".

المصدر.
 

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