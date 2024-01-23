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5 طرق للشعور بالدفىء هذا الشتاء... وفّروا تشغيل أدوات التدفئة!

صحة وتغذية
2024-01-23 | 04:58
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5 طرق للشعور بالدفىء هذا الشتاء... وفّروا تشغيل أدوات التدفئة!
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5 طرق للشعور بالدفىء هذا الشتاء... وفّروا تشغيل أدوات التدفئة!

5 طرق للشعور بالدفىء هذا الشتاء... وفّروا تشغيل أدوات التدفئة!

كشف خبير النوم كريس تاترسال عن 5 طرق للتدفئة في الشتاء أثناء وجودنا في المنزل من دون تشغيل التدفئة، خصوصاً أن البرودة الشديدة يمكن أن تزعجنا أثناء النوم ليلاً.

اللحاف المناسب

الطريقة الأكثر فعالية للشعور بهذا المستوى الإضافي من الدفء في وقت النوم هي استخدام لحاف أكثر سمكًا، كما يقول خبير النوم.

ويجب إضافة غطاء من الصوف للحصول على طبقة إضافية من الدفء، وفق موقع "ذا صن".

الفراش المناسب

إن اختيار الفراش الطبيعي هو أفضل طريقة للحصول على نوم هادئ ليلاً، والصوف هو الحل الأمثل بفضل قدراته على تنظيم درجة الحرارة.

والفراش الصوفية مفيدة بشكل خاص في فصل الشتاء، حيث تعمل كعازل طبيعي فعال، مما يخلق مناخًا صغيرًا مخصصًا للشخص النائم. وهذا يضمن درجة حرارة مثالية طوال الليل، والشعور بالراحة والدفىء، على الرغم من الجو البارد.

طبقات من الثياب

مع تغيّر الطقس، ننتقل لارتداء ملابس النوم الدافئة والناعمة. لكن كريس أكد أن المادة التي تختارها يمكن أن تكون المفتاح للحفاظ على الحرارة من دون أن تجعلك متعرقًا. فالألياف الاصطناعية تحبس هذه الحرارة، مما يجعلك أكثر عرضة للاستيقاظ وأنت تشعر بالرطوبة وعدم الراحة.

ويعد ارتداء الجوارب أثناء النوم خيارًا أيضًا، حيث أن الأوعية الدموية في قدميك أقرب إلى سطح الجلد، مما يعني أن ارتداء الجوارب سوف يدفئها، مما يجعلك تشعر بالدفء في كل الجسم. كما أن ارتداء الجوارب يمكن أن يجعلك تغفو بشكل أسرع.

تسخين

يرغب الجميع بالشعور بالراحة الفورية عند دخول السرير. لذلك، يوصي كريس بتحضير زجاجة ماء ساخن في المساء ووضعها تحت الأغطية.

وبحلول وقت النوم، يكون سريرك قد أصبح دافئًا حتى تتمكن من النوم على الفور من دون أن ترتجف.

البطانية

البطانية يمكن أن تكون اللمسة الأخيرة لتبقيك دافئًا خلال الليالي الباردة، خاصة تلك المصنوعة من الصوف.

ويمنح استخدام المنتجات الصوفية نومًا أعمق وأكثر تجديدًا بنسبة 25 في المئة، مما يعني أنك لن تكون أكثر دفئًا فحسب، بل ستحصل على راحة أفضل أيضًا.

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