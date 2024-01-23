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هل تعانون من الشخير ليلاً؟ إليكم هذا التمرين البسيط للتخلص من الصوت المزعج
صحة وتغذية
2024-01-23 | 05:18
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هل تعانون من الشخير ليلاً؟ إليكم هذا التمرين البسيط للتخلص من الصوت المزعج
مع حلول فصل الشتاء، تشير الدراسات إلى أن الشخير يزداد سوءًا، مما قد يشكل مخاطر للصحة العامة للأفراد.
يوفر تمرين مقترح حديث من قبل خبير النوم قاعدة بسيطة ولكن فعّالة. يتركز هذا التمرين، الذي يستغرق 30 ثانية فقط، على اللسان، بهدف تخفيف الشخير ومعالجة القضايا المحتملة الكامنة كانقطاع التنفس أثناء النوم.
ويحدث الشخير عندما يمر ضغط الهواء عبر مجرى الهواء المضيق أو المسدود، مما يشير في بعض الأحيان إلى مشكلات أكبر مثل انقطاع التنفس أثناء النوم.
وأظهرت دراسة نُشرت في العام الماضي عدة عوامل تسهم في زيادة الشخير في الشتاء، بما في ذلك ارتفاع تلوث الهواء، وتزايد تعرض الأفراد للتدخين بسبب البقاء في الأماكن المغلقة لفترات أطول، وتصاعد حدوث العدوى الفيروسية، وزيادة الوزن في فصل الشتاء.
كما كشفت الأبحاث عن ارتباط محتمل بين الشخير وتراكم الدهون في الرقبة، مما يؤدي إلى تضييق المجرى الهوائي. استنادًا إلى هذه النتائج، يُوصي مارتن سيلي، الرئيس التنفيذي لمتاجر التجزئة للمراتب عبر الإنترنت في المملكة المتحدة MattressNextDay، بتضمين تمرين للسان يستمر لمدة 30 ثانية في الروتين الليلي.
لأداء التمرين، يُنصح الأفراد بإغلاق فمهم وتحريك لسانهم في اتجاه واحد 10 مرات، ثم التحرك في اتجاه آخر 10 مرات أخرى، وأخيرًا التحرك في اتجاه ثالث للدورة الأخيرة. ويقول سيلي إن الأفراد الذين يعانون من الشخير سيرون نتائج بعد ثلاث ليالٍ فقط، مما يؤدي إلى انخفاض الأعراض بنسبة في المئة.
بالإضافة إلى تمرين اللسان، يُقترح على الأفراد التبديل إلى وسادة مضادة للحساسية، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان، والنوم على الجانب، وأخذ حمام ساخن قبل النوم، وتقليل تناول الكحول.
وبالتالي، فإن الشخير ليس مجرد ضوضاء مزعجة ليلاً؛ بل تظهر دراسات أنه يرتبط بمخاطر صحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يشكل إنذارًا رئيسيًا لانقطاع التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب يتوقف فيه التنفس ويبدأ مرارًا وتكرارًا أثناء النوم.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
شخير
الليل
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التنفس
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اللسان.
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