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ابتكار طبيّ مذهل... اختبار دم يمكن أن يكشف عن احتمالية الاصابة بمرض الزهايمر قبل 15 عامًا من حدوثها وهذه التفاصيل!

صحة وتغذية
2024-01-23 | 10:02
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ابتكار طبيّ مذهل... اختبار دم يمكن أن يكشف عن احتمالية الاصابة بمرض الزهايمر قبل 15 عامًا من حدوثها وهذه التفاصيل!
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ابتكار طبيّ مذهل... اختبار دم يمكن أن يكشف عن احتمالية الاصابة بمرض الزهايمر قبل 15 عامًا من حدوثها وهذه التفاصيل!

ابتكار طبيّ مذهل... اختبار دم متقدم يمكن أن يكشف عن احتمالية الاصابة بمرض الزهايمر قبل 15 عامًا من حدوثها وهذه التفاصيل!

أظهرت الأبحاث الرائدة أن اختبار دم بسيط يمكن أن يشير إلى أعراض مرض الزهايمر قبل 15 عامًا من الاصابة به، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة تايمز أوف لندن.

واكتشف علماء الأعصاب من جامعة غوتنبرج السويدية طرقًا لاختبار بقايا البروتين المعروف باسم فسفرة تاو 217 (pTau 217)، والذي يرتبط عادةً بالمرض المعروف باسم فسفرة تاو 217 (pTau 217) - مع نتائج "مثيرة للإعجاب"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

تم إجراء الاختبار من قبل شركة ALZpath، وهو يقدم بديلاً غير مؤلم نسبيًا وأقل تكلفة لبزل العمود الفقري للحصول على نظرة ثاقبة حول خطر إصابة الشخص بالمرض، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأميركية.

وقال الدكتور أندرياس غيرومين، كبير المسؤولين العلميين في ALZpath: "يمكن لاختبار pTau217 الخاص بـ ALZpath أن يساعد مقدمي الرعاية الصحية في تحديد وجود لويحات الأميلويد في الدماغ - وهي السمة المميزة لمرض الزهايمر".

وأظهرت ثلاث دراسات سريرية مستقلة أجريت على 786 مريضًا أن اختبار ALZpath يوفر "دقة تشخيصية عالية" في تحديد البروتينات المسببة لمرض الزهايمر داخل الدماغ مثل لويحات الأميلويد.

وأعلنت الشركة أن أحدث ابتكاراتها ستكون متاحة للاستخدام السريري بحلول نهاية شهر كانون الثاني، وستصبح أيضًا متاحة تجاريًا في وقت مرتقب، وذكرت CNN أن السعر سيتراوح بين 200 و500 دولار .

"هذا اكتشاف مفيد في المؤشرات الحيوية المستندة إلى الدم لمرض الزهايمر، مما يمهد الطريق للاستخدام السريري لفحص ALZpath pTau 217"، حسبما ذكر الباحثان كاغ بلينو وهنريك زيتيربيرغ في بيان، مضيفين أن الاختبار "القوي" موجود بالفعل، وسيتم استخدامه في مختبرات مختلفة حول العالم.

وقال المؤلف الرئيسي نيكولاس أشتون لشبكة CNN: "الأمر المثير للإعجاب في هذه النتائج هو أن اختبار الدم كان دقيقًا تمامًا مثل الاختبارات المتقدمة مثل اختبارات السائل النخاعي ومسح الدماغ لإظهار احتمالية وجود مرض الزهايمر في الدماغ".

وأضاف: "نحن الآن قريبون من إجراء هذه الاختبارات في أوقات الذروة، وهذه الدراسة تظهر ذلك."

وفي العام الفائت، صمم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - سلسلة من الأحماض الأمينية - للتفاعل مع بروتين تاو في الدماغ وإصلاحه أيضًا.

كما وجدت أبحاث منفصلة أن تناول الفيتامينات المتعددة يمكن أن يقي من الخرف أيضًا.
 

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