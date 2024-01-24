مخاطره تعادل التدخين... انتبهوا من الجلوس لفترات طويلة أثناء العمل!

مخاطره تعادل التدخين... انتبهوا من الجلوس لفترات طويلة أثناء العمل!



خلصت دراسة جديدة إلى مراقبة النتائج الصحية لما يقرب من 500 ألف شخص على مدى 20 عاماً، حيث تبيّن أن أولئك الذين أمضوا فترات طويلة جالسين في العمل، كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 16 بالمئة، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.



وتبيّن أن الجلوس لفترات طويلة في العمل يزيد من خطر وفاة الشخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 34 بالمئة، أي أن مخاطره تعادل التدخين.



وبحسب العلماء، لم يواجه الأشخاص الذين تناوبوا بين الجلوس وعدم الجلوس في العمل، خطراً متزايداً للوفاة.



وأولئك الذين عاشوا حياة عمل مستقرة ولكنهم مارسوا أيضاً التمارين الرياضية خلال أوقات فراغهم، أظهروا انخفاضاً في خطر الوفاة.



ويمكن التخفيف من خطر الوفاة وأمراض القلب عن طريق ممارسة التمارين الرياضية القوية لمدة 15 إلى 30 دقيقة يومياً.



ويُذكر أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من السمنة، حيث يتم حرق عدد أقل من السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وانخفاض وظائف الكلى، بالإضافة إلى مشاكل في القلب.