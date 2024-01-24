هل تواجه صعوبة في النوم؟... تجنّب تناول هذه الأطعمة!

وجدت نتائج دراسة جديدة في النرويج أن تناول مشروب طاقة واحد مليئ بالكافيين شهريًا يزيد من خطر مشاكل النوم لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا.
وهناك بعض الأطعمة التي يُنصح بعدم تناولها قبل النوم ومنها:
صلصة حارة
تحتوي التوابل الحارة عادةً على بهارات قوية مثل الفلفل، والتي يمكن أن ترفع درجة حرارة الجسم وتهيج الأجزاء الداخلية، مما قد يسبب حرقة المعدة والارتجاع الحمضي وعسر الهضم.
وهذا يجعل الاستلقاء غير مريح، مما يجعلك تتقلب أثناء الليل.
الطماطم
تُعتبر الطماطم حمضية للغاية، ويؤدي تناولها إلى رفع مستويات الرقم الهيدروجيني (PH)، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حرقة المعدة.
الشوكولا
قد تبدو بعض قطع الشوكولا غير ضارة، لكن مستويات الكافيين فيها قد تكون مرتفعة، وفق موقع "ذا صن"
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ويمكن أن تحتوي خيارات الـ 70 في المئة على 60 ملغ من الكافيين، وهو ما يشبه احتساء كوب قهوة أميريكانو صغير. وسيبقى هذا في نظامك لساعات ويسبب لك القلق في وقت النوم.
المياه
إن تناول السوائل قبل إطفاء الأنوار يعني امتلاء المثانة ثم الاستيقاظ لا مفر منه لإفراغها. لذلك، توقف عن الشرب قبل ساعتين من النوم.
ستيك
تتباطأ أجهزتنا الهضمية بنسبة تصل إلى 50% بين عشية وضحاها، لذا فإن اللحوم الغنية بالبروتين، وخاصة الدهنية مثل شرائح اللحم والبرغر والأضلاع، سوف تستغرق وقتًا طويلاً للهضم.
وبما أن معدتك تعمل بجهد أكبر للقيام بهذه المهمة، فسوف تجد صعوبة في الانجراف.
سوشي
تحتوي الأطعمة المصنوعة من منتجات الصويا المخمرة على مستويات عالية من الحمض الأميني تيرامين. وهو منشط طبيعي يسهل نشاط الدماغ، وسيبقيك مستيقظًا ومتنبهًا عند وقت النوم.
العصائر
يمكن أن تحتوي المشروبات المخلوطة الجاهزة على نسبة سكر أعلى بكثير من العصائر العادية، وفي بعض الأحيان تحتوي على ما يصل إلى أربع ملاعق.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات الغلوكوز لديك ثم انخفاضها بسرعة، مما يسبب عدم النوم العميق.
بروكولي
من الأفضل استهلاك الخضار الخضراء باعتدال قبل أن تغفو. فهذه الخضار بالإضافة إلى الخضار الصليبية الأخرى، مثل القرنبيط والملفوف واللفت وغيرها، مليئة بالألياف بطيئة الهضم.
ويعد هذا أمرًا رائعًا لصحة الأمعاء، لكن معالجتها يمكن أن تسبب إطلاق الريح، مما قد يبقيك مستيقظًا.
اللحوم المحفوظة
اللحوم المحفوظة مثل "البيبروني" ولحم الخنزير واللحوم الباردة الأخرى وحتى النقانق، يمكن أن تسبب نفس اضطرابات النوم.
وتحتوي كلها على مستويات بارزة من الأحماض الأمينية، مما يجعلنا نشعر باليقظة.
وهذا يمكن أن يسبب أحلاماً حية والأرق بين عشية وضحاها.