غضب وبلبلة في هذا البلد... والسبب: الملح في الشاي؟!

غضب وبلبلة في هذا البلد... والسبب: الملح في الشاي؟!



أوضحت أستاذة الكيمياء في كلية برين ماور في الولايات المتحدة، ميشيل فرانكل، أن القليل من الملح يعتبر مثالياً مع كوب الشاي.



وأثار اقتراح إضافة الملح صيحات الغضب بين محبي الشاي في بريطانيا، خاصة وأن الأميركيين يضعون الشاي بالميكروويف خلال إعداده، وهي طريقة مرفوضة بشكل قاطع بالنسبة للبريطانيين الذين شعروا بغضب أكبر بعد إضافة الملح للشاي.



وتدخلت سفارة الولايات المتحدة بلندن في هذه الزوبعة عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يطمئن "شعب المملكة المتحدة أن الفكرة التي لا يمكن تصورها المتمثلة في إضافة الملح إلى المشروب الوطني لبريطانيا ليست سياسة رسمية للولايات المتحدة".



وجاء في المنشور الهزلي: "دعونا نتحد في تضامننا ونظهر للعالم أنه عندما يتعلق الأمر بالشاي، فإننا نقف يداً واحدة... ستستمر سفارة الولايات المتحدة في إعداد الشاي بالطريقة الصحيحة، عن طريق الميكروويف."