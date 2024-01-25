بروز الثدي عند الرجال يمكن أن يسبب الموت... إليكم التفاصيل!

بروز الثدي عند الرجال يمكن أن يسبب الموت... إليكم التفاصيل!



أوضح باحثون أن ظهور أثداء الرجال يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 37%.، أي قبل سن 75 عاماً.



وهذه الحالة معروفة باسم "التثدي الذكري"، تنشأ بسبب الاختلالات الهرمونية، ويمكن أن تؤثر على أكثر من ثلث الرجال. وتؤدي هذه الحالة إلى تورم ثديي الرجال والصبيان بسبب زيادة في كمية نسيج الغدة الثديية. وهو أمر شائع بشكل خاص بين المراهقين والرجال الأكبر سناً.



وينتج تضخم الثدي عند الرجال بسبب خلل في التوازن بين هرمون "الإستروجين الجنسي الأنثوي" وهرمون "التستوستيرون الجنسي الذكري". كما أن السمنة يمكن أن تؤدي إلى زيادة المخاطر، لأنها يمكن أن ترفع مستويات هرمون "الإستروجين" وتتسبب في نمو أنسجة الثدي.



وتم البحث في كيفية تأثير "التثدي" على احتمال تعرّض الرجال للوفاة المبكرة، وتم فحص البيانات الصحية لأكثر من 140 ألف دنماركي بين عامي 1995 و2021، وتم تشخيص إصابة 23429 منهم بهذه الحالة.



وكان نحو 16253 شخصاً مصابين بالتثدي من دون معرفة السبب، في حين كان لدى المشاركين المتبقين عامل خطر معروف.



وأولئك الذين كان من المعروف أن لديهم عامل خطر، كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 75%. أما أولئك الذين ليس لديهم عامل خطر معروف، فكانوا أكثر عرضة للخطر بنسبة 5%.



وقال الخبراء إن ارتفاع خطر الوفاة قد يرتبط بحقيقة أن "التثدي" يرتبط بمجموعة من الأمراض القاتلة.