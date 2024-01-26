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عادات تقومون بها يوميًّا قد تقتل أدمغتكم بصمت... وما علاقة الهاتف؟

عادات تقومون بها يوميًّا قد تقتل أدمغتكم بصمت... وما علاقة الهاتف؟





ووفق موقع "



وأشارت نيروركار أن استخدام الهاتف مع إضاءة ساطعة يمكن أن يسبب الشعور بالتوتر، خاصة عند مشاهدة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الأخبار التي يتم تصفحها قبل النوم.



وشاركت نيروركار أيضًا 3 عادات يقوم بها الكثيرون والتي تؤثر سلبًا على الحياة اليومية وتجعلنا نشعر بالسوء، بما في ذلك عدد المرات التي يتفحص فيها الإنسان هاتفه.



كما تحدّثت نيروركار عن خطورة تصفّح الهاتف في وقت متأخر من الليل لأن ذلك قد يجعل الحصول على نوم جيد مسألة صعبة، والتوقف عنه ضرورة.



وأوضحت نيروركار أنّ تفحّص الهاتف طوال اليوم، خاصة عندما لا يكون هناك أي رسائل للرد عليها، أو استخدامه مجرد الاستيقاظ من النوم وقبل الذهاب إلى السرير يمكن أن يخلق نوعًا من الاعتماد عليه ويسبّب للشخص المزيد من التوتر.



وحذّرت نيروركار من تأثير محتوى منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا إذا كان مؤلمًا مثل الصراعات، الكوارث المناخية أو مقاطع فيديو عن الخلافات بين المواطنين في الشارع.



وقالت نيروركار إنّ مشاهدة مقاطع الفيديو ذات المحتوى المؤلم قد تؤدي إلى الاضطراب العاطفي واضطراب ما بعد الصدمة، والصدمات غير المباشرة. حذرت إحدى الطبيبات من خطورة استخدام الهاتف والتي قد تكون السبب وراء الشعور بالإرهاق المستمرّ، بدءًا من المكالمات والرسائل النصية، متابعة آخر الأخبار، مشاهدة مقاطع الفيديو، الاستماع إلى الموسيقى وحتى الاستمتاع بالألعاب الالكترونية.ووفق موقع " ميرور " البريطاني، أوضحت الدكتورة أديتي نيروركار أن العادات التي نمارسها باستخدام الهاتف قد "تقتل" أدمغة المستخدمين ببطء.وأشارت نيروركار أن استخدام الهاتف مع إضاءة ساطعة يمكن أن يسبب الشعور بالتوتر، خاصة عند مشاهدة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الأخبار التي يتم تصفحها قبل النوم.وشاركت نيروركار أيضًا 3 عادات يقوم بها الكثيرون والتي تؤثر سلبًا على الحياة اليومية وتجعلنا نشعر بالسوء، بما في ذلك عدد المرات التي يتفحص فيها الإنسان هاتفه.كما تحدّثت نيروركار عن خطورة تصفّح الهاتف في وقت متأخر من الليل لأن ذلك قد يجعل الحصول على نوم جيد مسألة صعبة، والتوقف عنه ضرورة.وأوضحت نيروركار أنّ تفحّص الهاتف طوال اليوم، خاصة عندما لا يكون هناك أي رسائل للرد عليها، أو استخدامه مجرد الاستيقاظ من النوم وقبل الذهاب إلى السرير يمكن أن يخلق نوعًا من الاعتماد عليه ويسبّب للشخص المزيد من التوتر.وحذّرت نيروركار من تأثير محتوى منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا إذا كان مؤلمًا مثل الصراعات، الكوارث المناخية أو مقاطع فيديو عن الخلافات بين المواطنين في الشارع.وقالت نيروركار إنّ مشاهدة مقاطع الفيديو ذات المحتوى المؤلم قد تؤدي إلى الاضطراب العاطفي واضطراب ما بعد الصدمة، والصدمات غير المباشرة.