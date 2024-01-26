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ممارسة الجنس والقيادة وأمور أخرى... دراسة جديدة تكشف عن سلوكيات غريبة أثناء النوم: قد تصل الى حدّ الاغتصاب؟!

ممارسة الجنس والقيادة وأمور أخرى... دراسة جديدة تكشف عن سلوكيات غريبة أثناء النوم: قد تصل الى حدّ الاغتصاب؟!







ووجدت دراسة جديدة من جامعة Semmelweis في بودابست، المجر، أن النساء أكثر عرضة بمقدار الضعف للتعامل مع الكهرباء أو أدوات المطبخ أو القيام بأنشطة معقدة مماثلة مقارنة بالرجال خلال المشي أثناء النوم، وفق ما نقل موقع



ويكون البالغون الأصغر سنًا والأطفال أكثر عرضة للمشي أثناء النوم مقارنةً بكبار السن.



وبين كانون الثاني وحزيران 2022، بحث الباحثون عن مصطلحات تتعلق بسلوكيات النوم غير الطبيعية على موقع يوتيوب – مثل "المشي أثناء النوم"، و"الأكل أثناء النوم"، و"الجنس أثناء النوم"، و"التحدث أثناء النوم"، و"العدوانية أثناء النوم" بلغات مختلفة، بما في ذلك اللغة الإنكليزية.



وأنتجت عمليات البحث 758 نتيجة فيديو، اختاروا 224 منها للدراسة. وأظهرت مقاطع الفيديو 68 طفلاً و116 شخصًا بالغًا و40 من كبار السن.



وكانت السلوكيات الأكثر شيوعا التي لوحظت أثناء النوم هي المشي أثناء النوم، والبكاء أو الضحك، وتحريك الأيدي والتحدث بجمل كاملة أو متقطعة.



ووجد الباحثون أن الرجال المسنين هم أكثر عرضة 40 مرة لأن يكونوا عدوانيين جسديا أثناء نومهم مقارنة بالبالغين والأطفال وأكثر عرضة 70 مرة لأداء حركات معقدة في السرير.



وكان كبار السن أقل عرضة للبكاء أثناء نومهم من البالغين الأصغر سنا، وكانت النساء يبكين أثناء نومهن مرتين أكثر من الرجال.



كما أن كبار السن أقل عرضة لتعريض أنفسهم للخطر من البالغين الأصغر سنا من خلال القيادة أثناء نومهم أو مغادرة منازلهم.



وفي الوقت نفسه، يقول البالغون جملًا كاملة أكثر من كبار السن والأطفال.



وتختلف أسباب الباراسومنيا. وتشمل بعض الأسباب الانتقال غير الكامل من الاستيقاظ إلى مرحلة نوم أخرى، أو قلة النوم أو دورات النوم غير المنتظمة، أو تناول بعض الأدوية، أو الوراثة، أو المشكلات الصحية أو الاضطرابات النفسية، أو الإجهاد وتعاطي الكحول أو تعاطي المخدرات، وفقًا لعيادة كليفلاند.



وتؤثر الباراسومنيا على ما يقرب من 10٪ من الأميركيين وهي أكثر شيوعًا عند الأطفال مقارنة بالبالغين، وفقًا لـ Northwestern Medicine.



ويمكن أن تشكل الـ سيكسوسومنيا، على وجه الخصوص، مشاكل للنائم وشريكه في الفراش.



قد لا يمانع البعض في أن يبدأ شريكهم بممارسة الجنس أثناء النوم، مثل امرأة ناقشت مشكلة النوم الجنسي لدى زوجها في حلقة عام 2022 من برنامج "Healthy-ish" ومازحت قائلة إن ذلك أدى إلى تحسين زواجهما.



وبالنسبة للآخرين، يمكن أن يؤدي الجنس أثناء النوم إلى قضاء بعض الوقت خلف القضبان.



والدكتور جاي ليشزينر، طبيب الأعصاب ومؤلف كتاب "الدماغ الليلي: الكوابيس وعلم الأعصاب والعالم السري للنوم"، قام ذات مرة بتفصيل حالة مريضه المصاب بالنوم الجنسي، توم. والذي حاول ممارسة الجنس مع شريكته سارة، التي وصفت اللقاء بأنه "محرج ومزعج" أكثر من أي شيء آخر.



لكنها بعد ذلك ربطت بين الوقت الذي قضاه في السجن – 3 سنوات ونصف بتهمة اغتصاب زوجته السابقة أثناء نومها.



وتمكن توم وسارة من الوصول إلى طبيب أمراض النوم للمساعدة في حل مشكلتهما، ولكن لم يحالف الحظ الجميع. وفي الحالات القصوى، تم استخدام هذه الحالة النادرة للغاية في الدفاعات القانونية للمغتصبين المتهمين.

من المعروف على نطاق واسع أن الناس يمشون ويتحدثون أثناء نومهم - حتى أن بعضهم يمارس الجنس - وهذه مجرد أمثلة قليلة على الباراسومنيا، وهي حركات وسلوكيات غير عادية تحدث أثناء النوم.ووجدت دراسة جديدة من جامعة Semmelweis في بودابست، المجر، أن النساء أكثر عرضة بمقدار الضعف للتعامل مع الكهرباء أو أدوات المطبخ أو القيام بأنشطة معقدة مماثلة مقارنة بالرجال خلال المشي أثناء النوم، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست ويكون البالغون الأصغر سنًا والأطفال أكثر عرضة للمشي أثناء النوم مقارنةً بكبار السن.وبين كانون الثاني وحزيران 2022، بحث الباحثون عن مصطلحات تتعلق بسلوكيات النوم غير الطبيعية على موقع يوتيوب – مثل "المشي أثناء النوم"، و"الأكل أثناء النوم"، و"الجنس أثناء النوم"، و"التحدث أثناء النوم"، و"العدوانية أثناء النوم" بلغات مختلفة، بما في ذلك اللغة الإنكليزية.وأنتجت عمليات البحث 758 نتيجة فيديو، اختاروا 224 منها للدراسة. وأظهرت مقاطع الفيديو 68 طفلاً و116 شخصًا بالغًا و40 من كبار السن.وكانت السلوكيات الأكثر شيوعا التي لوحظت أثناء النوم هي المشي أثناء النوم، والبكاء أو الضحك، وتحريك الأيدي والتحدث بجمل كاملة أو متقطعة.ووجد الباحثون أن الرجال المسنين هم أكثر عرضة 40 مرة لأن يكونوا عدوانيين جسديا أثناء نومهم مقارنة بالبالغين والأطفال وأكثر عرضة 70 مرة لأداء حركات معقدة في السرير.وكان كبار السن أقل عرضة للبكاء أثناء نومهم من البالغين الأصغر سنا، وكانت النساء يبكين أثناء نومهن مرتين أكثر من الرجال.كما أن كبار السن أقل عرضة لتعريض أنفسهم للخطر من البالغين الأصغر سنا من خلال القيادة أثناء نومهم أو مغادرة منازلهم.وفي الوقت نفسه، يقول البالغون جملًا كاملة أكثر من كبار السن والأطفال.وتختلف أسباب الباراسومنيا. وتشمل بعض الأسباب الانتقال غير الكامل من الاستيقاظ إلى مرحلة نوم أخرى، أو قلة النوم أو دورات النوم غير المنتظمة، أو تناول بعض الأدوية، أو الوراثة، أو المشكلات الصحية أو الاضطرابات النفسية، أو الإجهاد وتعاطي الكحول أو تعاطي المخدرات، وفقًا لعيادة كليفلاند.وتؤثر الباراسومنيا على ما يقرب من 10٪ من الأميركيين وهي أكثر شيوعًا عند الأطفال مقارنة بالبالغين، وفقًا لـ Northwestern Medicine.ويمكن أن تشكل الـ سيكسوسومنيا، على وجه الخصوص، مشاكل للنائم وشريكه في الفراش.قد لا يمانع البعض في أن يبدأ شريكهم بممارسة الجنس أثناء النوم، مثل امرأة ناقشت مشكلة النوم الجنسي لدى زوجها في حلقة عام 2022 من برنامج "Healthy-ish" ومازحت قائلة إن ذلك أدى إلى تحسين زواجهما.وبالنسبة للآخرين، يمكن أن يؤدي الجنس أثناء النوم إلى قضاء بعض الوقت خلف القضبان.والدكتور جاي ليشزينر، طبيب الأعصاب ومؤلف كتاب "الدماغ الليلي: الكوابيس وعلم الأعصاب والعالم السري للنوم"، قام ذات مرة بتفصيل حالة مريضه المصاب بالنوم الجنسي، توم. والذي حاول ممارسة الجنس مع شريكته سارة، التي وصفت اللقاء بأنه "محرج ومزعج" أكثر من أي شيء آخر.لكنها بعد ذلك ربطت بين الوقت الذي قضاه في السجن – 3 سنوات ونصف بتهمة اغتصاب زوجته السابقة أثناء نومها.وتمكن توم وسارة من الوصول إلى طبيب أمراض النوم للمساعدة في حل مشكلتهما، ولكن لم يحالف الحظ الجميع. وفي الحالات القصوى، تم استخدام هذه الحالة النادرة للغاية في الدفاعات القانونية للمغتصبين المتهمين.